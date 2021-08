Il ragazzo che si è fatto tatuare il QR Code del green pass sul braccio Un ventiduenne di Reggio Calabria ha deciso di farsi tatuare il QR Code sul braccio, spiegando: “Ho voluto rappresentare le difficoltà del momento attraverso un tatuaggio che resterà indelebile e rappresenterà un periodo storico della mia esistenza”. E così ora ha la certificazione direttamente sul braccio.

A cura di Redazione

A raccontare la vicenda di Andrea, 22enne di Reggio Calabria, è il Corriere della Sera, con un pezzo che non mancherà di far discutere. Il giovane studente universitario, infatti, ha deciso di tatuarsi il QR Code della certificazione verde direttamente sul suo braccio sinistro. Una scelta singolare, che però non ha nulla a che vedere con le proteste anti green pass che hanno caratterizzato il dibattito pubblico nelle scorse settimane. Anzi, rappresenta una sorta di celebrazione di un momento storico del tutto peculiare.

“È stato come dipingere un momento particolare della mia vita”, ha spiegato il giovane, aggiungendo le ragioni profonde della sua decisione di tatuarsi il QR code sul braccio: “Ho voluto rappresentare le difficoltà del momento attraverso un tatuaggio che resterà indelebile e rappresenterà un periodo storico della mia esistenza”. E il suo tatuatore ha spiegato: “Questa idea mi è venuta perché ho pensato che tatuare il green pass sul corpo potesse rappresentare la spiegazione di un momento di difficoltà, di un periodo buio ma, anche un aiuto alla scienza, per convincere i più riottosi a vaccinarsi. Il mio è stato un lavoro che va oltre l’estetica. Anzi l’ho abbinata al bene collettivo”.

Peraltro, a quanto riporta il Corsera, lo studente e il suo tatuatore avrebbero verificato la riuscita dell’opera in un ristorante della zona: nonostante le perplessità del personale addetto ai controlli, infatti, sorprendentemente l’app per la verifica del green pass rileva correttamente e senza problemi il QR code.