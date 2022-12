Il prof Marco Neppi Modona ucciso da valanga: “Ha segnato il percorso dei futuri psicologi torinesi” La vittima della Valanga a Courmayeur è Marco Neppi Modona, professore associato di Neuropsicologia e Neuroscienze cognitiva all’Università di Torino. “Un professore che ha segnato il percorso dei futuri psicologi torinesi” lo descrive una collega.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere una giornata di svago insieme agli amici in vetta alle Alpi in Valle D’Aosta ma in un attimo si è trasformata in tragedia quando una valanga si è staccata dalla montagna e lo ha travolto sopra Courmayeur. Così è morto Marco Neppi Modona, 52enne professore universitario torinese vittima del terribile incidente in montagna avvenuto nella mattinata di domenica.

Il dramma poco prima di mezzogiorno, nella zona dell'Arp, in Val Veny, dove Marco Neppi Modona era impegnato in una escursione con un amico. Una passione quella per lo scialpinismo che aveva sviluppato da tempo e che spesso lo portava sule vette alpine come dimostrano i tanti video sui suoi canali social.

Si trovava a quota 2.500 metri quando è stato sorpreso dall’improvviso distacco di neve. La vittima è stata travolta in pieno e sommersa e per l’uomo sono stati inutili gli interventi degli altri presenti e poi del soccorso alpino, che in poco tempo ha raggiunto il posto.

L'amico, rimasto illeso, ha cercato di disseppellire la vittima e chiamare i soccorsi ma la zona presenta scarsa copertura telefonica e, per chiamare i soccorsi, ha dovuto spostarsi.

Quando i soccorritori lo hanno estratto dalla neve, Marco Neppi Modona era già morto. La salma del docente universitario è stata poi trasportata a valle per il riconoscimento formale che è avvenuto sotto la vigilanza della Guardia di Finanza di Entrèves.

Una nuova tragedia per la famiglia del 52enne professore associato di Neuropsicologia e Neuroscienze cognitiva all'Università di Torino. Quattro anni fa infatti il fratello Matteo morì all'età di 32 anni in un incidente stradale in moto a Moncalieri.

Erano figli del professor Guido Neppi Modona, professore ordinario di Istituzioni di diritto e procedura penale alla facoltà di Scienze Politiche di Torino e uno dei più insigni giuristi italiani che fu nominato anche giudice della Corte costituzionale.

Tantissimi i ricordi social del professore tra studenti e colleghi universitari. “Un professore che ha segnato il percorso dei futuri psicologi torinesi” lo descrive collega. Marco Neppi Modona era Sposato e lascia due figli.