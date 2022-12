Dramma a Courmayeur, valanga travolge uno scialpinista e lo uccide in Val Veny Secondo incidente mortale in poche ore in Valle D’Aosta a causa delle valanghe. La yragedia in montagna nella tarda mattinata di oggi, domenica 18 dicembre, nel vallone dell’Arp, sopra Courmayeur, a circa 2.500 metri di quota.

A cura di Antonio Palma

Dramma a Courmayeur, in Valle D’Aosta dove uno scialpinista è stato travolto e ucciso da una improvvisa valanga che lo ha sorpreso durante una escursione nella zona dell'Arp, in Val Veny, senza lasciargli scampo.

L’incidente mortale in montagna nella tarda mattinata di oggi, domenica 18 dicembre, nel vallone dell'Arp, sopra Courmayeur, a circa 2.500 metri di quota.

L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno quando la valanga si è staccata dal costone della montagna travolgendo la vittima davanti agli occhi impotenti della compagnia di escursione.

Sono stati proprio i compagni di arrampicata ad allertare i soccorsi dopo essere stati solo sfiorati dalla valanga ed essere rimasti illesi. Per lo scialpinista però si sono rivelati inutili gli interventi degli uomini del soccorso alpino valdostano e della Guardia di Finanza di Entreves.

Quando lo hanno estratto dalla neve e recuperato, l’uomo era ormai già morto. La salma quindi è stata portata a valle a Courmayeur per le operazioni formali di riconoscimento. Del caso è stata informata l’autorità giudiziaria che ha affidato gli accertamenti investigativi al personale del Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

La tragedia di oggi segue di poche ore il terribile incidente avvenuto ieri in Valgrisenche, sempre in Valle D’Aosta, dove una donna è stata travolta da una valanga ed è morta poche ore dopo in ospedale.

In questo caso la vittima, una donna francese, era stata estratta ancora in vita e trasportata all’ospedale Parini di Aosta. Le sue condizioni però erano disperate e l’alpinista è morta la notte scorsa. Nello stesso incidente il distacco aveva coinvolto anche un altro sciatore cinquantunenne francese le cui condizioni però sono meno gravi