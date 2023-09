Il piccolo Lorenzo morto a 17 mesi: forse vittima di un incidente domestico, disposta autopsia Il piccolo Lorenzo, poco più di un anno di età, è morto in seguito a un incidente domestico. Il bimbo sarebbe rimasto schiacciato da alcuni pannelli di cartongesso che i genitori volevano utilizzare per isolare la stanza dei figlioletti.

A cura di Gabriella Mazzeo

I genitori del bimbo morto a Montemurlo avevano acquistato dei pannelli in cartongesso proprio per isolare la stanza dei figlioletti. Stando a quanto reso noto finora, il bimbo di poco più di un anno è rimasto schiacciato da quei pannelli e la mamma ha immediatamente allertato il 118 per cercare di salvargli la vita e offrirgli le cure di primo soccorso. Lorenzo è deceduto nell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze a causa delle gravi lesioni riportate. I medici hanno assistito fin da subito il bimbo, ma le ferite avevano già compromesso il quadro clinico.

Restano adesso due genitori disperati. La mamma e il papà del piccolo Lorenzo sono due dipendenti dell'ospedale di Prato e per i loro bimbi avevano deciso di ristrutturare una stanza della casa, insonorizzandola con alcuni pannelli di carongesso.

Le dinamiche dei fatti non sono ancora state chiarite, ma i carabinieri indagano per accertare eventuali responsabilità. La salma è stata spostata nel reparto di medicina legale per l'autopsia. Una tac avrebbe evidenziato una grave emorragia cerebrale che non ha lasciato scampo al bimbo ricoverato in un primo momento nel reparto pediatrico del Meyer di Firenze.

Il bimbo sarebbe rimasto ferito in un incidente domestico le cui dinamiche non sono ancora state chiarite. Saranno le forze dell'ordine ad appurare quanto successo prima della morte del minore. Il sindaco di Montemurlo ha espresso il cordoglio di tutta l'amministrazione comunale e dell'intera comunità, sconvolta da quanto avvenuto.

"Una vera e propria tragedia – ha sottolineato il sindaco – che ci lascia sgomenti. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e quella di tutta l'amministrazione comunale". I funerali del bimbo si svolgeranno soltanto dopo l'autopsia che sarà svolta nel reparto di medicina legale dell'ospedale di Firenze nelle prossime ore.