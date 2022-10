Il Papa va ad Asti per festeggiare i 90 anni della cugina. Carla: “Mi ha chiesto di non morire” Il Santo Padre è atteso per il 19 e 20 novembre nella terra che diede i natali al suo bisnonno. Vedrà sua cugina, Carla Rabezzana, che a breve compirà 90 anni: “Appena lo vedo, lo sgrido, gli dico che mi ha fatto un bello scherzo a darmi tutta questa notorietà!”.

A cura di Biagio Chiariello

"Quando mi ha chiamato, mi ha detto scherzosamente: ‘mi raccomando vedi di non morire prima'". Carla Rabezzana è la cugina di papa Francesco, al secolo Jorge Bergoglio. Tra qualche giorno compirà 90 anni e il suo famosissimo parente sarà da lei nell'Astigiano per festeggiare insieme. "Mi ha detto che preferisce festeggiare i 90, perché potrebbe essere che nessuno dei due arrivi a cento e allora è meglio cogliere l’occasione" ha detto la donna a Repubblica.

"Appena lo vedo, lo sgrido, gli dico che mi ha fatto un bello scherzo a darmi tutta questa notorietà!" ha aggiunto.

Il compleanno di Carla sarà l’8 novembre, il Papa arriverà a Portacomaro, città che ha dato al suo bisnonno, qualche settimana dopo, per la precisione tra il 19 e 20 novembre. La notizia è stata annunciata da monsignor Marco Prastaro: "La nostra città deve poter dimostrare di essere la città cara al Santo Padre. Una bella immagine che Asti può dare al mondo, in cui il Papa si senta a casa".

Sabato 19 novembre il Pontefice si incontrerà con i propri familiari, mentre domenica celebrerà l'Eucarestia alle 11 nella Cattedrale di Asti e incontrerà la comunità diocesana dalla quale erano partiti i genitori per emigrare in Argentina. Nel pomeriggio poi, farà rientro in Vaticano.

Papa Francesco nel 2015 era stato in visita ufficiale a Torino e in quell’occasione aveva potuto incontrare i suoi familiari. L’ultimo papa a visitare Asti era stato Giovanni Paolo II, nel settembre del 1993.

Era da tanto che voleva tornare in questi luoghi, il mio compleanno è soltanto un’occasione – dice la donna – Qui è tornato in tante occasioni quando veniva in Italia dall’Argentina, ci siamo incontrati per la prima volta 50 anni fa, veniva a casa mia. Lui ne aveva 30, io qualcuno di più" ricorda Carla.

Bergoglio con sua cugina ha un rapporto speciale: "Mi chiama spesso, facciamo 4 parole come si fa con i parenti, parliamo di cose di famiglia. Lui telefona ed esordisce sempre allo stesso modo: Parla la casa di riposo?, mi chiede. È simpatico come lo vedete in tv, un uomo meraviglioso, ma anche il papa ha i suoi difetti. Fa tutto quello che gli viene in mente senza aspettare. È spontaneo".