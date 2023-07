Il Papa a sorpresa in diretta Facebook: “Buonasera brava gente”. E poi chiede: “In quanti sono?” Papa Francesco è apparso in diretta sul profilo Facebook del francescano padre Fortunato: “Buonasera brava gente. È vero che siete bravi? Così mi ha detto padre Enzo”.

A cura di Susanna Picone

"Buonasera brava gente. È vero che siete bravi? Così mi ha detto padre Enzo": con queste parole oggi papa Francesco si è rivolto a quanti seguono la pagina Facebook di padre Fortunato. Bergoglio, a sorpresa, ha infatti partecipato a una diretta sui social del francescano.

Ha chiesto a lui di fare una introduzione e poi si è rivolto direttamente ai fedeli guardando nell’obiettivo. "Grazie del vostro lavoro e del volervi nutrire con l'acqua che è la parola di Dio – così nel video il Santo Padre -. Se a noi manca l'acqua la cosa non funziona. La parola di Dio è come l'acqua, è la vita, è sempre con noi e ci fa crescere. Avanti con la parola di Dio, non lasciatela e continuate ad essere brava gente".

"Quello che stiamo per vivere è un momento di grazia, una sorpresa – le parole del padre francescano – Siamo con papa Francesco e gli ho detto che voi ogni sera pregate per lui, che la brava gente prega per lui. E allora ho chiesto al Santo Padre la sua benedizione e un suo pensiero su cosa significa nutrirci della parola di Dio ogni giorno".

Al termine del video, dopo la benedizione e i saluti, c’è stato anche spazio per un simpatico fuorionda: "Quanti sono?", la domanda che Bergoglio sembra fare a padre Fortunato, evidentemente facendo riferimento agli utenti collegati in diretta.

"Semplicemente Grazie a Papa Francesco per il dono del suo tempo, delle Sue preziose parole e della Sua Benedizione. Oggi ero con Aldo Cagnoli per incontrare il Santo Padre e al termine ho chiesto la sua paterna Benedizione per la Bravagente”, ha scritto intanto padre Fortunato presentano la diretta accanto al Papa.

Intanto, è tutto pronto a Lisbona che la prossima settimana ospiterà la Giornata Mondiale della Gioventù con papa Francesco. Attesi nella capitale portoghese un milione di giovani, secondo le stime degli organizzatori.

"Mi piacerebbe vedere a Lisbona un seme del mondo del futuro. Un mondo dove l'amore sia al centro, dove possiamo sentirci sorelle e fratelli. Siamo in guerra, abbiamo bisogno di qualcos'altro", ha detto il Papa in un videomessaggio ai ragazzi. E a loro ha chiesto di non lasciare posto nella vita "per l'egoismo né per la pigrizia". "Maria non stava lì a farsi un selfie", ha detto tra le altre cose Bergoglio ai ragazzi spiegando il motto scelto per l'evento. Papa Francesco sarà in Portogallo dal 2 al 6 agosto.