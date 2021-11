Il padre non si accorge della figlia e la travolge col trattore: 25enne morta sul colpo a Cosenza Il dramma si è consumato domenica nelle campagne al confine tra i comuni di Pedace e Aprigliano, nel Cosentino, dove la vittima, la 25enne M.V., stava aiutando il genitore nei lavori agricoli in un terreno di proprietà di famiglia. Inutili i soccorsi. Sotto shock, anche se illeso, il padre della ragazza.

Tragedia nelle scorse ore nel Cosentino, in Calabria, dove una giovane donna è morta dopo essere stata travolta accidentalmente da un trattore guidato dal padre. Il dramma si è consumato oggi nelle campagne al confine tra i comuni di Pedace e Aprigliano dove la vittima, la 25enne M.V., stava aiutando il genitore nei lavori agricoli in un terreno di famiglia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutto si è svolto in pochi attimi e per la giovane non c’è stata nessuna possibilità di salvezza. Sia la giovane che il padre erano impegnati nella raccolta delle patate quando, per motivi ancora da accertare, il mezzo ha travolto la venticinquenne che è rimasta schiacciata sotto le ruote del pesante mezzo agricolo.

Inutili il successivo intervento dello stesso genitore che quando si è accorto dell’accaduto ha avuto un malore. La ragazza è morta praticamente sul colpo ed è rimasta incastrata sotto il trattore guidato dal padre. Inutile anche l’intervento del 118 che ha potuto solo accertarne il decesso. Soccorso sotto shock anche se illeso il padre della ragazza. I Vigili del fuoco intervenuti sul posto, in località Fiego, hanno dovuto lavorare a lungo per la messa in sicurezza del mezzo agricolo in modo che il medico legale potesse operare sulla salma. Nessun dubbio che si sia trattato di una tragica fatalità ma sono in corso gli accertamenti necessari per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri per i rilievi del caso che saranno consegnati al magistrato che prenderà la decisione finale sulla restituzione della salma ai familiari.