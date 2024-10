Il nonno balla per l’ultima volta al funerale del nipote 15enne morto in un incidente Ha deciso di salutare il nipote 15enne con un ultimo ballo dopo il suo funerale a Castelfranco Veneto. Il nonno dell’adolescente morto in un incidente lo ha poi ricordato in una lettera: “Quanta musica mi hai fatto scoprire. Con te ballavo e non mi stancavo mai” Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha ballato un ultima volta per il nipote Kevin, morto pochi giorni fa n un incidente stradale mentre andava a scuola. Il 15enne stava andando all'istituto agrario Sartori di Castelfranco Veneto quando, nella mattinata del 25 ottobre, ha perso il controllo della sua Vespa 50 special azzurra dopo che un'auto che svoltava gli ha tagliato la strada.

Dopo il funerale, il nonno al quale Kevin era molto legato ha ballato per lui, in ricordo della passione per il ballo che l'adolescente aveva iniziato a coltivare proprio grazie al familiare.

Nonno e nipote, da sempre molto legati, erano infatti soliti trascorrere insieme il loro tempo libero. Il 15enne aveva iniziato a coltivare la passione per il ballo grazie al nonno e alcune volte lo aveva portato con sé anche in discoteca. Il suo ballo solitario davanti alla bara è stato accompagnato dagli applausi commossi di amici e familiari.

Attraverso un'altra lettera, il nonno del 15enne ha espresso a parole tutto il suo attaccamento al nipote. "Tutte le sere passavi a salutarmi – ha raccontato – per parlare con me della tua vita e delle tue aspirazioni. Io ti ascoltavo e ti dicevo di vivere, vivere, vivere. Con quanta educazione mi dicevi: ‘nonno, posso mettere il tuo profumo, il tuo gel?'".

Il nonno ha raccontato nella lettera anche della musica techno ascoltata grazie al nipote. "Quanta me ne hai fatta scoprire. La ballavo e non sentivo stanchezza".

L'intera comunità si è voluta stringere intorno alla famiglia del ragazzo, molto conosciuta per la conduzione di un'azienda edile attiva in quelle zone. I presenti erano almeno 1500, molti dei quali hanno atteso la bara all'esterno della chiesa.

A recitare l’omelia è stato il parroco di Salvatronda, don Andrea Caratozzolo. Sono state numerosissime le dediche lette durante il funerale.