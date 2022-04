Il mistero del cadavere riemerso dal Po, è un corpo nudo e senza testa: “Donna di giovane età” È un corpo nudo, in discreto stato di conservazione e senza la testa, quello trovato in un borsone a Occhiobello, lungo il Po. La Procura di Rovigo indaga per omicidio.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Un corpo nudo, in discreto stato di conservazione, e senza testa: così viene descritto quello ritrovato in un borsone nero lungo il Po a Santa Maria Maddalena, vicino a Occhiobello (Rovigo). È quanto trapela dagli investigatori che sono tornati in queste ore sul luogo della macabra scoperta per acquisire ulteriori elementi. Il corpo è stato trovato ripiegato in posizione fetale non dai pescatori, come appreso in un primo tempo, ma da un dipendente dell'Agenzia interregionale per il fiume Po. Un primo sommario esame dei resti ha fatto pensare al cadavere di una donna.

Cosa è emerso dall'autopsia

Ulteriori informazioni sono arrivate in queste ore dopo l'autopsia, secondo cui il corpo appartiene a una donna di carnagione bianca di giovane età. Si ipotizza anche una morte recente: l'esame cadaverico è stato effettuato, fanno sapere i Carabinieri di Rovigo, nella tarda serata di ieri su disposizione della Procura.

Cadavere nel Po, si indaga per omicidio

La Procura di Rovigo indaga per omicidio. Gli investigatori analizzeranno ogni elemento che possa avere un collegamento con delitti irrisolti negli ultimi tempi. Due le ipotesi trapelate sulla possibilità che il corpo possa appartenere a Isabella Noventa o Samira El Attar: si tratta di due donne scomparse in Veneto negli anni scorsi. Isabella Noventa è scomparsa da Padova il 15 gennaio 2016, di Samira El Attar non si hanno più notizie dal 21 ottobre 2019: in entrambi i casi i presunti assassini sono stati condannati ma i corpi delle scomparse mai trovati. In realtà però le ultime analisi sui resti sembrano far allontanare queste ipotesi.

L'ipotesi dell'omicidio avvenuto in un altro luogo

I Carabinieri di Rovigo hanno intanto allertato tutti i comandi e le stazioni delle forze dell’ordine a monte del Po rispetto al luogo del ritrovamento. È probabile infatti che questa persona possa essere stata uccisa in una zona più lontana rispetto ad Occhiobello; poi la corrente del fiume avrebbe trascinato a valle il borsone.