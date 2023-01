Il meteo della prossima settimana annuncia l’inverno: arrivano freddo e neve sull’Italia I modelli principali di previsioni meteorologica sono concordi nel ritenere la prossima settimana come quella di svolta per l’arrivo del vero freddo, con temperature in picchiata ovunque e neve intensa, anche a bassa quota, al nord.

A cura di Antonio Palma

Dopo mesi di sostanziale assenza di fenomeni nevosi di rilievo, con temperature medie ben oltre e medie stagionali, il meteo della prossima settimana annuncia finalmente l’arrivo dell’Inverno anche in Italia con freddo e neve che interesseranno prima le regioni settentrionali e poi anche quelle meridionali.

I modelli principali di previsioni meteorologiche, infatti, sono concordi nel ritenere la prossima settimana come quella di svolta per l’arrivo del vero freddo, con temperature in picchiata, neve intensa e anche a bassa quota al nord, e finalmente tempo più invernale anche al sud.

Quando e dove arrivano freddo e neve

Nel dettaglio, dopo un fine settimana ancora all’insegna di temperature superiori alle medie stagionali, anche se con giornate con prevalenza di nuvole qualche pioggia, la prossima settimana invece sarà caratterizzata dall’irruzione di aria decisamente più fredda dal nord Europa, accompagnata da piogge, nevicate a quote relativamente basse al Nord, forti venti e mari agitati.

Le attuali proiezioni meteo, infatti, indicano un inizio di settimana con temperature già più invernali al Nord e in parte al Centro mentre al sud resterà un clima più mite. Da metà settimana non si esclude però il coinvolgimento anche delle regioni del sud, grazie a un secondo impulso gelido proveniente dalle regioni polari che potrebbe insinuarsi in profondità sulla nostra Penisola, portando un brusco abbassamento delle temperature in tutta Italia.

Previsioni meteo della prossima settimana

Le previsioni meteo della prossima settimana indicano che i primi segnali del cambiamento saranno visibili già da lunedì 16 gennaio e martedì 17 gennaio quando avremo precipitazioni nevose fino a quote collinari sulle regioni settentrionali ma neve intesa anche sull'appennino centrosettentrionale. Nel dettaglio, lunedì avremo tempo instabile su Alpi occidentali, triveneto, Lombardia, Emilia-romagna, levante ligure, regioni tirreniche, Marche, restanti zone appenniniche e Sicilia. Martedì invece avremo spiccato maltempo su gran parte delle regioni tirreniche peninsulari, Sardegna e sulle restanti zone appenniniche con precipitazioni

diffuse. Piogge sparse interesseranno anche le restanti zone di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia centrosettentrionale;

La vera svolta per il freddo però è attesa per mercoledì 18 gennaio con neve intensa sulle Alpi, dove avremo accumuli fino ad oltre 1 metro, e precipitazioni nevose fino a bassissima quota su Piemonte, Lombardia occidentale ed Emilia. In tutta Italia avremo un brusco calo delle temperature che si manterranno molto basse con un elevato rischio di gelate notturne.