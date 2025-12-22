Il menù di Natale 2025 di Cannavacciuolo: quanto costa mangiare il 25 dicembre nel bistrot di Torino

Il ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo a Torino propone un menù speciale che combina innovazione e tradizione per il pranzo di Natale, con piatti di terra e mare (anatra, Plin di baccalà, faraona, tre le altre cose).

Anche per il Natale 2025 l’alta cucina di Antonino Cannavacciuolo si prepara a sorprendere i clienti con un menu speciale, pensato per il pranzo del 25 dicembre nel suo bistrot torinese, vicino Piazza Vittorio Veneto. Il locale, aperto da ormai otto anni e già premiato con la stella Michelin, proporrà un percorso di otto portate che unisce tradizione e innovazione, come successo sempre per il noto chef di Masterchef.

Si parte con il benvenuto dello chef, seguito da un antipasto raffinato a base di anatra vitellata e cavolfiore con pomodoro giallo, limone e Capperi. Quindi si fa sul serio con un prelibato primo di plin di baccalà all’acqua Pazza, mentre come secondo ci sarà una faraona alla Wellington con foie gras, scampi e la tradizionale insalata di rinforzo Il menu prevede poi un pre-dessert, il dessert natalizio (mela, patata dolce e cannella) e si chiude con la classica piccola pasticceria.

Il menù del 25 dicembre 2025 al Cafè bistrot di Torino

Ecco nello specifico il percorso culinario dello chef Antonino Cannavacciuolo per il pranzo di Natale al bistrot di Torino:

Benvenuto dello Chef

Anatra Vitellata

Cavolfiore, Pomodoro Giallo, Limone e Capperi

Plin di Baccalà all’Acqua Pazza

Faraona alla Wellington, Foie Gras, Scampi e Insalata di Rinforzo

Pre Dessert

Mela, Patata Dolce e Cannella

Piccola pasticceria

foto Instagram

Quanto costa mangiare a Natale nel ristorante di Cannavacciuolo

Trascorrere il pranzo di Natale 2025 nel bistrot torinese di Antonino Cannavacciuolo significa concedersi un’esperienza gastronomica di alto livello, anche dal punto di vista economico. Il menu speciale del 25 dicembre avrà un costo di 160 euro a persona, bevande escluse, una cifra che riflette la qualità della proposta e il prestigio del locale.

Il ristorante di Torino, inaugurato nel 2017, rappresenta una tappa significativa nel percorso dello chef campano, volto noto della televisione e della grande cucina italiana. La scelta del capoluogo piemontese non è casuale: da un lato rende omaggio alle origini della moglie Cinzia Primatesta, che gestisce tutte le attività aperte con il marito, dall’altro racconta il forte legame di Cannavacciuolo con il Piemonte, regione che ospita anche Villa Crespi, il suo ristorante più prestigioso, situato a Orta San Giulio, più volte premiato con la Tripla Stella Michelin.