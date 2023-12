Il menù di Capodanno 2024 di Alessandro Borghese: quanto costa il cenone nel suo ristorante a Venezia Alessandro Borghese propone la serata ‘Ale in Loveland – Love is in the New Year’ per salutare l’anno e dare il benvenuto al 2024. Ecco il programma del cenone di Capodanno nel ristorante ‘AB-Il lusso della semplicità’ di Venezia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Alessandro Borghese è pronto a festeggiare il Capodanno 2024 nel suo ristorante di Venezia con una serata unica in cui il noto chef omaggerà l’amore e la cucina italiana.

L'evento si chiamerà ‘Ale In Loveland – Love is in the New Year!‘ e per l’occasione il locale ‘AB – Il lusso della semplicità', con affaccio sul Canal Grande, si mostrerà in una veste rinnovata: "decorazioni floreali, cuori e candele creeranno un’atmosfera romantico-botanica suggestiva, per trasportare gli ospiti in un sogno ad occhi aperti", come si legge nella pagina web ufficiale di Borghese.

Nella stessa ultima sera dell'anno che sta per finire è in programma anche il cenone nel ristorante storico di Borghese, quello di Viale Belisario 3 a Milano. Il costo è di 280 euro.

Il menù di Capodanno 2024 di Alessandro Borghese

La serata-evento di Alessandro Borghese inizia già alle 19.30.

Questo il menù completo del cenone di capodanno:

Calice di benvenuto Brut Millesimato 2019 – AB – il lusso della semplicità

Finger Aperitif: Aspic di Insalata russa Tartelletta al granchio, mela e lime Salmone selvaggio affumicato, panna acida e cipollina wine pairing Aquila Reale Riserva 2012 – Cesarini Sforza

Starter Cocktail di gambero rosso, caviale, agrumi Branzino in cartoccio con guazzetto di molluschi e crostacei wine pairing Brut Resèrve – Charles Heidsieck

First Courses Minestra di astice blu, il mio Spaghettone Pasta Armando “il più grosso” spezzato, fagioli cannellini, rosmarino Tortellini, panna e parmigiano, tartufo bianco wine pairing Riserva Lunelli 2015 – Ferrari

Second Courses Petto d’anatra all’arancia, radicchio tardivo di Treviso, latte fermentato e foglia di senape wine pairing Memoria 2016 – Ca’ Del Vent

Pre-dessert SgropPINO

Dessert Profitterol al cioccolato bianco e tartufo wine pairing Buvoli 12 – Opificio del Pinot Nero

Brindisi Mezzanotte Magnum Rosé 2016 – AB – il lusso della semplicità

Dopo la mezzanotte Cotechino e Lenticchie La mia Cacio&Pepe

Allo scoccare del nuovo anno dopo il brindisi gli ospiti a cena potranno accedere alle sale da gioco del Casinò (solo se maggiorenni e muniti di documento in corso di validità). I festeggiamenti continuano con la bollicina offerta da Chef Borghese.

In console DJ Flavia Sabatino si esibirà durante tutta la serata accompagnata da tre ballerini.

Quanto cosa mangiare al ristorante di Borghese a Venezia

Un menu sicuramente da leccarsi i baffi quello proposto dal volto noto della tv.

Il prezzo però è decisamente stellare: 500 euro a persona per salutare il 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno al ristorante di Venezia di Alessandro Borghese.