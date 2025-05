Il maltempo si abbatte sul Nord Italia: Forlì travolta da un nubifragio, disagi in Piemonte e Toscana Nubifragi e bombe d’acqua hanno colpito nelle ultime ore Forlì, l’Alessandrino e l’Isola d’Elba, causando allagamenti, blackout, disagi alla circolazione e treni soppressi. Interventi d’emergenza in diverse zone. Allerta alta anche in altre regioni del Centro-Nord. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Biagio Chiariello

La situazione a Forlì

Un violento nubifragio si è abbattuto su Forlì nelle scorse ore, ben più intenso di quanto previsto dai bollettini meteorologici. In pochi minuti, l’acqua ha trasformato le strade della città in torrenti impetuosi, suscitando il timore nei residenti di rivivere l’incubo dell’alluvione del maggio 2023. I quartieri più colpiti sono stati Ca' Ossi, Vecchiazzano e Ronco, dove pioggia torrenziale e vento forte hanno provocato allagamenti nei garage, nei piani bassi delle abitazioni e negli scantinati.

Il sistema fognario cittadino si è rivelato insufficiente a fronte dell’eccezionale quantità di pioggia caduta: tra i 40 e i 70 millimetri in soli 30 minuti, un volume pari a quello di un intero mese. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per rispondere alle decine di richieste d’aiuto, mentre in alcune zone si sono registrati blackout elettrici causati dall’acqua che ha raggiunto gli impianti. Solo all’alba, con la cessazione della pioggia, la situazione è gradualmente tornata sotto controllo, anche se resta da quantificare l’entità dei danni.

Allagamenti e treni sospesi nell’Alessandrino

Disagi notevoli anche nel Piemonte sud-orientale, dove le piogge intense hanno mandato in tilt la rete ferroviaria. Nell’Alessandrino sono state sospese o limitate le corse sulle linee Novara–Alessandria e Alessandria–Chivasso, con l’introduzione di autobus sostitutivi in alcuni tratti. A causa degli allagamenti lungo i binari, diversi treni sono stati cancellati o deviati.

La Protezione Civile ha segnalato criticità su numerose arterie stradali, in particolare tra Valenzano e Casale Monferrato. Proprio a Casale, il maltempo ha costretto gli organizzatori dei “Giochi senza barriere” – in programma il 22 maggio – a spostare l’evento in un luogo coperto, nella galleria del Palafiere Riccardo Coppo. Una misura precauzionale per garantire la sicurezza degli studenti partecipanti, vista l’instabilità meteorologica.

Bomba d’acqua e vento all’Isola d’Elba: paura a Portoferraio

La Toscana non è stata risparmiata. I danni più rilevanti si sono registrati all’Isola d’Elba, dove nella serata di lunedì una violenta bomba d’acqua accompagnata da forti raffiche di vento ha investito Portoferraio. Tra le 18 e le 19, la tempesta ha scoperchiato la copertura in PVC dell’edificio tra via Manganaro e via del Carburo, dove sorgeva l’ex bar “Le Magie”, mandando in tilt la circolazione e generando il panico tra i residenti.

Il nubifragio, durato circa 15 minuti, ha causato disagi soprattutto nella zona in uscita dal centro storico, già colpita da un’alluvione lo scorso 13 febbraio. Alla Sghinghetta, il fosso vicino all’autolavaggio è tracimato, provocando allagamenti, mentre nella zona portuale l’acqua ha invaso l’area attorno a palazzo Coppedé. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la Protezione Civile e la polizia municipale. Fortunatamente, non si registrano danni gravi a persone o strutture.

Secondo i meteorologi, la violenta reazione atmosferica sarebbe stata innescata dallo scontro tra una massa d’aria calda proveniente dall’Africa e un fronte freddo in discesa dal Nord Europa, proprio in prossimità dell’isola toscana.