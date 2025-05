video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 21 maggio: le regioni a rischio Anche per la giornata di domani, mercoledì 21 maggio, previste piogge e temporali per diverse regioni d’Italia, soprattutto nella parte centrale. La Protezione civile ha infatti valutato una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in Abruzzo, Molise, Puglia e Marche. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Biagio Chiariello

Una nuova perturbazione sta portando precipitazioni soprattutto nella zona settentrionale del Paese, oltre che in Sardegna, in successiva estensione anche su parte del Centro e del Sud. Il peggioramento sarà caratterizzato dal rischio di rovesci e temporali localmente intensi.

Per questo motivo anche per la giornata di domani, mercoledì 21 maggio 2025, il dipartimento della Protezione Civile ha diramato alcune allerte meteo gialle che riguarderanno Abruzzo, Marche, Molise e Puglia per rischio temporali e rischio idrogeologico.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Ecco nel dettaglio quali saranno le zone interessate dalle allerte meteo di domani, mercoledì 21 maggio, secondo il nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle.

Meteo, le previsioni per domani 21 maggio

Per quanto riguarda le previsioni meteo di domani 21 maggio, la giornata si apre con un graduale miglioramento delle condizioni meteo sul Nord-Ovest, mentre persistono rovesci e temporali sparsi sull’Emilia e sulle aree più orientali del Nord-Est. Instabilità diffusa anche sulle regioni del Centro-Sud, dove non si escludono piogge isolate e temporali, soprattutto lungo i rilievi appenninici e le zone adriatiche. Nel corso della giornata il tempo tenderà a essere più stabile e soleggiato sulle Isole maggiori, sulle coste tirreniche e sulle pianure del Nord-Ovest.

Per quanto riguarda le temperature, si prevede un aumento dei valori massimi al Nord-Ovest, un lieve calo sulla Sicilia e una generale stabilità sul resto del territorio nazionale. I venti soffieranno con moderata intensità: Maestrale sulla Sardegna e Scirocco sul Mar Ionio e sul basso Adriatico.