Il maltempo flagella il Nord Italia, allerta arancione in Liguria: frane, scuole chiuse e voli dirottati

A cura di Ida Artiaco

Il maltempo si abbatte sul Nord Italia. La situazione peggiore si registra al momento in Liguria, dove già ieri la Protezione civile aveva diramato allerta meteo arancione, che scatta alle 9 e durerà fino a mezzanotte. Si registrano frane, a causa delle forti piogge, le scuole sono chiuse in numerosi comuni e disagi ci sono anche per l'aeroporto di Genova dove molti voli sono stati dirottati. Occhi puntati anche sull'Emilia Romagna, dove pure è stata dichiarata allerta meteo arancione su alcuni settori. Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà su Lombardia e Toscana.

Allerta arancione in Liguria, scuole chiuse per le piogge forti

Le forti piogge stanno flagellando in particolare oggi il Savonese e lo Spezzino. Una frana si è registrata in località Fabbriche, dietro Voltri. L’allarme è scattato già nella serata di ieri. Tre abitazioni sono rimaste isolate. Il maltempo che ha colpito ieri il territorio della provincia di Savona ha provocato una frana anche in via privata degli Argonauti, a Varazze. Lo smottamento ha coinvolto un muraglione, parte di un giardino privato, e ha portato alla chiusura della strada. A Cogoleto un uomo è rimasto intrappolato a bordo della sua auto in un sottopasso. Ieri tre famiglie sono state sfollate a scopo precauzionale dalle loro abitazioni per il cedimento di un muro a secco nella zona della via Aurelia, a Finale Ligure (Savona). Chiusa l'Aurelia per una frana tra Albissola Marina e Celle Ligure, sempre nel savonese.

Le piogge che hanno interessato il centro ponente hanno portato a significativi innalzamenti nei torrenti monitorati. A Molino Branca sul Centa, a Ferrania sulla Bormida di Spigno i livelli idrometrici hanno superato la soglia di esondazione attualmente risultano in discesa. Il livelli a Santuario sul Letimbro e sul Teiro a Bolsine hanno superato la soglia di guardia, al momento in discesa. A Piana Crixa il livello idrometrico ha superato la soglia di guardia ed è attualmente in salita.

Secondo i dati della Protezione Civile sono caduti 200 mm di pioggia in 18 ore. "Oggi ci aspettiamo un passaggio significativo, attendiamo la previsione delle 12-12,30 perché credo che sarà un weekend particolarmente piovoso – ha detto l'assessore alla protezione civile Giampedrone -. Ci vorrà molta attenzione. Per quanto riguarda l'elevazione del grado di allerta per rischio idrogeologico (da arancione a rossa, ndr) dipende da quanto pioverà oggi, perché a seconda di quanto pioverà oggi la risposta idrogeologica si farà sentire domani. Dipende dal passaggio frontale della perturbazione".

A causa dei rovesci abbondanti su Genova sempre ieri sono stati deviati due voli in arrivo all'aeroporto Cristoforo Colombo. Si tratta del Ryanair proveniente da Catania e fatto atterrare a Torino e di quello in arrivo da Napoli, che ha fatto scalo a Pisa. In mattinata la situazione sembra essere tornata sotto controllo. Sempre a Genova oggi le scuole resteranno chiuse per precauzione. Stessa decisione è stata presa a Savona e a La Spezia.

Allerta arancione oggi in Emilia Romagna e gialla in altre 6 regioni

Ma il maltempo si sta spostando su gran parte del Nord Italia, non solo sulla Liguria. Sempre per oggi, giovedì 17 ottobre, è stata diramata allerta arancione meteo-idro su parte dell'Emilia Romagna e allerta gialla in sette regioni, e cioè Piemonte (dove in alcuni comuni le scuole restano chiuse), Lombardia, Liguria, Veneto, Toscana e Umbria. Le zone e i livelli di allerta del territorio nel bollettino della protezione civile.