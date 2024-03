Il giallo della morte della giornalista Patrizia Nettis, oggi fiaccolata a Fasano: “Verità e giustizia” La famiglia di Patrizia Nettis non ha mai creduto al suicidio e continua a chiedere verità su quanto accaduto il 29 giugno. Oggi una fiaccolata a Fasano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Patrizia Nettis

Per oggi pomeriggio, domenica 3 marzo, familiari e amici di Patrizia Nettis si ritroveranno a Fasano per una fiaccolata per la giornalista di 41 anni morta lo scorso giugno in circostanze che restano ancora poco chiare. La fiaccolata in programma alle 18 è per onorare la memoria di Nettis e chiedere ancora una volta per lei “verità e giustizia".

A promuoverla i centri antiviolenza ‘Insieme si può', ‘Lia' e ‘Andromeda': alla manifestazione parteciperanno i genitori di Patrizia, che non credono all’ipotesi del suicidio. Nettis, lo ricordiamo, venne trovata impiccata il 29 giugno scorso nell'appartamento in cui viveva. La famiglia finora ha chiesto per tre volte alla procura di Brindisi che sia disposta l’autopsia, ma ad oggi i genitori della donna non hanno mai ricevuto risposta alla loro istanza e, tramite il loro legale Giuseppe Castellaneta, hanno avanzato richiesta alla procura generale di Lecce di avocazione delle indagini.

Al momento risulta indagato, con l'accusa di stalking e atti persecutori, un uomo che avrebbe avuto in passato una relazione sentimentale con la giornalista. "Unisciti a noi per onorare la memoria di Patrizia Nettis e chiedere verità e giustizia", si legge nella locandina dell’evento in programma oggi, approvato dall’amministrazione comunale. Ma non è chiaro se alla fiaccolata sarà presente la giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Zaccaria: qualche mese fa alcuni politici locali hanno chiesto di far luce sull'aspetto della vicenda che vede coinvolto un collega (non indagato) e anche sul ruolo professionale di Patrizia. "Tanto silenzio e omertà su questo caso. In qualche modo tutta la politica locale si è sentita attaccata", aveva detto a Fanpage.it Mario Schena, consigliere d’opposizione del Comune di Fasano.