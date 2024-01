Patrizia Nettis, la morte della giornalista e la figura del politico: “Niente omertà, collaborare” Appello di diversi consiglieri comunali di Fasano a fare chiarezza sulla tragica morte di Patrizia Nettis e sul coinvolgimento del politico locale non indagato. “Ci deve essere l’assunzione di responsabilità da parte di una classe politica locale che può e deve collaborare alla ricerca di qualsivoglia verità” scrivono i rappresentanti locali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

La morte di Patrizia Nettis, la giornalista trovata impiccata nella sua casa di Fasano nel giugno scorso, infiamma sempre di più il dibattito pubblico e politico nel comune della provincia di Brindisi. Mentre la Procura continua a portare avanti il fascicolo per istigazione al suicidio, infatti, diversi consiglieri comunali hanno lanciato un appello pubblico perché venga fatta piena luce sulla figura del politico locale coinvolto ma non indagato.

Il primo a prendere posizione è stato il consigliere comunale del movimento politico Con, Leonardo De Leonardis, seguito poi a ruota da altri quattro colleghi che hanno espresso piena condivisione del suo appello. “Si faccia chiarezza sulla posizione del politico locale coinvolto. Un chiarimento che si rende necessario al fine di ristabilire un clima adeguato al governo della città. Anche per restituire alla politica fasanese la propria dignità al cospetto dell'opinione pubblica e della politica provinciale e regionale” ha dichiarato De Leonardis.

Parole condivise da quattro consiglieri eletti nelle liste del centrodestra: Donatella Fanizzi, Laura De Mola, Lello Di Bari, Mario Schena e Antonio Scianaro. “Da fieri sostenitori del garantismo, sempre ed in ogni circostanza nonché a tutela di ogni libero cittadino, altresì nel pieno rispetto delle indagini condotte in questo momento dalla magistratura, riteniamo tuttavia che sia assolutamente necessario restituire alla politica fasanese, e dunque ad ogni politico fasanese, la propria dignità” scrivono i consiglieri in una nota.

Un chiarimento “in risposta alle notizie di stampa che ritraggono ‘un noto politico locale’ coinvolto – ma non indagato – in questa triste vicenda. Vicenda dalla quale, stando alle notizie di stampa, risulterebbero inoltre ancora poco chiare le circostanze che hanno condotto all’assunzione della giornalista Nettis in qualità di responsabile della comunicazione istituzionale del Comune di Fasano tramite pubblico concorso” aggiungano i rappresentanti locali.

Il riferimento è al politico locale che avrebbe avuto una relazione con Patrizia Nettis, poi interrotta, e che sarebbe stato al centro delle gelosie di un imprenditore locale con il quale la donna aveva successivamente avviato un rapporto e ora indagato. Dopo la brusca rottura della relazione con il politico, infatti, la donna pare avesse avviato una relazione con l’altro uomo durata però solo un mese, secondo gli amici di lei. Poi sarebbe tornata con il politico, innescando la reazione dell’imprenditore.

Secondo alcuni testimoni, la sera della morte di Patrizia Nettis l’imprenditore si sarebbe appostato sotto casa di lei perché la 41enne non gli rispondeva al telefono. Lì avrebbe atteso che uscisse l’imprenditore, scatenando una discussione dai toni accesi. Poche ore dopo la scoperta del cadavere della giornalista, trovata impiccata nella sua abitazione. La famiglia non crede però che si sia tolta la vita e da tempo chiede la riesumazione del cadavere e l'autopsia.

“Non possiamo assolutamente accettare di essere additati quali ‘omertosi e complici del silenzio’, in merito ad una vicenda così drammatica che ha riguardato la scomparsa di una nota professionista, donna e madre, alla cui memoria si deve senza dubbio la chiarezza dei fatti accaduti in primis e, non di meno conto, l’assunzione di responsabilità da parte di una classe politica locale che può e deve collaborare alla ricerca di qualsivoglia verità” concludono i consiglieri.