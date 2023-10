Matteo Politi “ha una laurea vera”: archiviate le accuse di falsificazione in Romania Colpo di scena nella lunga e complessa vicenda di Matteo Politi, il 43enne che si è finto chirurgo estetico per 15 anni, pur avendo solo la licenza media, ma che è riuscito a ingannare cliniche italiane e straniere. Le autorità di Bucarest, che lo avevano condannato per falsificazione, avrebbero ritirato le accuse nei suoi confronti perché il diploma di Medicina conseguito in Kosovo da Politi sarebbe riconosciuto anche in Romania.

A cura di Eleonora Panseri

Colpo di scena nella lunga e complessa vicenda di Matteo Politi, il 43enne che si è finto chirurgo estetico per 15 anni, pur avendo solo la licenza media, ma che è riuscito a ingannare cliniche italiane e straniere.

Politi era stato scoperto prima nel 2010 in Italia e 9 anni dopo in Romania, dove si era trasferito e aveva continuato a praticare la professione, diventando un personaggio molto conosciuto, con il nome di Luigi o Matthey Mode e che si presentava come "Specialista in cosmetic and aesthetic medicine" o "Dottore dei vip".

Il 22 agosto era stato arrestato in Italia e portato in carcere in attesa delle procedure di estradizione per la Romania dove avrebbe dovuto scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione dopo essere stato condannato a marzo in appello per truffa e falsificazione di documenti, in relazione all'esercizio abusivo della professione medica.

Lo scorso 6 giugno, però, la Procura di Bucarest avrebbe deciso di archiviare le accuse, tra cui anche quella di falsificazione. Perché il diploma di medicina in possesso di Politi sarebbe "vero a tutti gli effetti".

Cosa è successo in Romania

A fare la rivelazione è il Corriere del Veneto che riporta quanto è stato scritto nell'ordinanza di archiviazione dal procuratore dell'Ufficio del pubblico ministero romeno, Ion Rascotâ.

"Riguardo al diploma di medicina, presumibilmente rilasciato dalla Facoltà di Medicina dell’Università di Pristina, Kosovo, e al certificato di superamento degli esami, il signor Politi ha sostenuto in tutte le udienze che ha effettivamente frequentato fisicamente i corsi presso questa facoltà in Kosovo e che tale diploma non è falso", si legge nel documento.

Secondo quanto risulta alle autorità di Bucarest, il diploma rilasciato in Kosovo avrebbe validità in quanto il Ministero dell’Istruzione Nazionale, tramite il Centro Nazionale per il Riconoscimento ed Equivalenza dei Diplomi, lo avrebbe effettivamente equiparato e riconosciuto.

Questo è quanto riferito dagli avvocati Leonardo Ferlito e Francesco Gianzi: "Il signor Politi è stato scagionato in Romania dalle accuse di “falsificazione di documenti ufficiali” visto che la laurea a Pristina è risultata vera e valida a tutti gli effetti. Cadono dunque i presupposti della truffa per cui, attraverso un legale del posto, è già stata presentata in Romania istanza di revisione del processo".

La situazione di Politi in Italia

Al momento Politi si trova in Italia, dopo che la Corte d’appello di Venezia ha negato l’estradizione, ed è sottoposto all’obbligo di firma a Mestre. Alla fine di ottobre dovrebbe discutere in Cassazione il ricorso presentato riguardo alla condanna per truffa decisa in Romania.

In questo caso, la difesa contesta l’ammontare della pena perché nel nostro Paese, con le stesse accuse, il finto chirurgo avrebbe avuto un trattamento sanzionatorio più lieve. E, alla luce delle nuove evidenze, andrà anche considerato il fatto che il diploma "falsificato" ora risulterebbe vero.