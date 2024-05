Il figlio è senza benzina, Pino si sveglia e va in aiuto ma viene investito e muore davanti al giovane

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Quando il figlio lo ha chiamato perché era rimasto a secco con l’auto in strada insieme alla moglie, non ha esitato ad accorrere in suo soccorso, nonostante fosse notte. Proprio mentre rabboccava il serbatoio della vettura con la benzina, un’auto è piombata su di lui travolgendo mortalmente davanti al giovane. È la terribile scena che si è consumata nella notte tra domenica e lunedì sulla strada provinciale tra Cozze e Conversano, nella Città Metropolitana di Bari, e che è costata la vita al sessantenne Pino Babbo.

Il dramma poco prima della mezzanotte, non lontano da Conversano dove il 60enne abitava con la moglie. Dopo la telefonata, Pino Babbo si era alzato e si era subito procurato una tanica, provvedendo poi a riempirla di benzina prima di dirigersi con la sua vettura sul posto che il figlio gli aveva indicato e dove lo attendeva. Il gesto però gli è costato la vita. Il dramma proprio mentre versava il carburante nel serbatoio. Una vettura è arrivata a forte velocità su di loro, travolgendo il 60enne davanti al figlio e lasciandolo esanime sull’asfalto senza nemmeno fermarsi a prestare soccorso.

Inutili i successivi soccorsi medici del 118 per il 60enne. I sanitari giunti sul luogo hanno solo potuto accertarne il decesso che è avvenuto praticamente sul colpo. Nell’impatto ferito anche il figlio 26enne, soccorso e trasportato all’ospedale di Monopoli in condizioni non gravi. Alla scena ha assistito la giovane moglie del 26enne che si è sentita male ed è stata soccorsa in stato di shock.

I carabinieri, accorsi sul posto poco dopo, hanno avviato le ricerche dell’automobilista che ha investito Pino Babbo. Questa mattina però l’uomo si è costituito spontaneamente presso la Stazione Carabinieri di Conversano. Si tratta di un 51enne incensurato, residente sempre a Conversano che, alla presenza del proprio avvocato, ha confermato ai militari dell’Arma che al momento dell’incidente era alla guida dell’autovettura. Il 51enne è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per “omicidio stradale” e sarà sottoposto ai necessari esami per accertare se mentre era alla guida fosse sotto l’effetto di sostanze.