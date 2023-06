Il cane della figlia vuole giocare e le rompe il femore: mamma chiede risarcimento di 63mila euro È successo a Firenze, dove il giudice ha dato ragione alla donna infortunata. Ma cosa cosa dice la legge in termini di assicurazione sugli animali in Italia?

A cura di Biagio Chiariello

Voleva fare le feste alla mamma della sua padrona, ma ci ha messo troppa "enfasi" e ha finito per rompere il femore alla donna. Protagonista della storia è un cane di razza Boxer e una famiglia di Firenze.

L'animale era infatti corso dalla signora con l'intento di giocare, ma con troppa irruenza l'ha fatta cadere. In questo caso l'idea comune potrebbe essere quella del "rimane tutto in famiglia", ma invece non è stato così. La donna infortunata ha infatti citato in giudizio la figlia. E ora sarà quest'ultima a rimborsarla per 63mila euro che il giudice ha stabilito come risarcimento danni.

Per fortuna della proprietaria dell'animale sarà la compagnia assicurativa a sborsare quel denaro, ma l'episodio fa quantomeno riflettere.

In Italia l’assicurazione sugli animali domestici non è obbligatoria, anche se consigliata specialmente se si ha a che fare con cani di grossa stazza e dal carattere non facile. Questo è l’unico modo per tutelarsi in caso di danno a terzi procurato dall'amico a quattro zampe di turno. I costi del premio dipendono dalla razza dell'animale, dalla sua età e dallo stato di salute.

Fino a qualche anno fa esisteva, per legge, una sorta di lista nera che raggruppava le razze di cani ritenute socialmente pericolose. Dunque, i loro padroni erano obbligati a stipulare un contratto di assicurazione per la copertura di eventuali danni causati a persone o cose. Dal 2009 quella black list non esiste più, ma è stato introdotto il principio della responsabilità dei padroni dei cani. Nello stesso tempo è stato eliminato l'obbligo di assicurazione.

C'è da dire che le polizze per animali domestici negli ultimi anni hanno fatto registrare un significativo aumento. Nell'ultimo anno solo per le ricerche fatte online di polizze assicurative per cani e gatti è stato segnalato un +23%. Milano, Bergamo, Brescia, Padova e Bologna sono le città con più amici a quattro zampe assicurati. Una recente analisi di Facile.it, datata gennaio 2023, stima in 1,3 miliardi di euro all’anno il mercato assicurativo dedicato a cani e gatti. Sarebbe il Labrador, seguito dal Golden retriever e dal Bulldog, il cane più “assicurato”.