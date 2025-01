video suggerito

"Il cane abbaia troppo" scende e accoltella la vicina al collo: arrestato per tentato omicidio a Torino La donna di 63 anni è stata ferita gravemente ed è ora ricoverata con prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. Per l'uomo invece la Procura di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell'arresto da parte del Gip.

A cura di Antonio Palma

Un uomo di 72 anni è stato arrestato dalla polizia di Torino con la pesante accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato una vicina di casa perché a suo dire il cane della donna abbaiava troppo forte. La donna di 63 anni è stata ferita gravemente ed è ora ricoverata con prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. L’uomo invece è stato arrestato e la Procura di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell'arresto da parte del Gip.

I fatti si sono consumati nel pomeriggio di mercoledì scorso, giorno di Capodanno, ma solo oggi sono stati resi noti dalla questura del capoluogo piemontese. L’aggressione potenzialmente mortale in corso Maroncelli, periferia sud della città. “Il suo cane abbaiava troppo” ha detto l’uomo che è sceso in strada sotto il palazzo, dove si trovava la donna, e l’ha colpita all gola ferendola gravemente.

Erano circa le 18 del 1 gennaio e la donna era col suo cane nei pressi di una panchina con altri amici quando è stata accoltellata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo sarebbe sceso da casa in strada, urlando che il cane era troppo rumoroso, e avrebbe poi colpito la 63enne da dietro. Subito dopo si sarebbe scagliato anche contro il cane ma è stato fermato dall’amico della donna che ha avviato una colluttazione con lui riuscendo a bloccarlo.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra volante della Questura torinese che hanno arrestato il 72enne, mentre l'ambulanza del 118 ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale Cto dove i medici le hanno suturato la ferita ricoverandola in coma farmacologico. Le sue condizioni sono considerate stabili.

Dalle indagini della polizia è emerso che già in passato c'erano stati litigi tra l’aggressore e la donna, sempre a causa del cane, e che l’uomo avesse già tirato fuori il coltello anche in passato per altri litigi anche se non si era mai arrivati all’aggressione fisica.