Il caldo fa cedere l'asfalto appena rifatto, chiusi i caselli autostradali a Verona sulla A4 Chiusa anche la prima corsia di marcia della A4 fino all'allacciamento con la A22. Lo stop alla circolazione nella zona interessata è scattato dopo che i sistemi di monitoraggio hanno rilevato evidenti segni di deterioramento della sede stradale e dell'asfalto che era stato recentemente rifatto.

A cura di Antonio Palma

Il caldo intenso di questi giorni sta causando problemi anche all’asfalto con inevitabili disagi per gli automobilisti. Nel tratto veneto dell’autostrada A4 Venezia-Milano, infatti, alcuni caselli sono stati chiusi a Verona a causa di un cedimento dell'asfalto appena rifatto, provocato dalle alte temperature. In particolare oggi 3 luglio risultano chiusi gli ingressi ai caselli di Verona Sud e Verona Est con rientro consigliato a Sommacampagna.

Da quanto si è appreso, l'intervento si è reso necessario a causa di nuovi problemi all'asfalto, che nei giorni scorsi era stato oggetto di lavori di manutenzione, provocati dalle alte temperature. I danni alla sede estradale nel tratto tra Verona Sud e lo svincolo per l'A22 del Brennero in direzione Milano hanno imposto anche la chiusura della prima corsia di marcia fino all'allacciamento con la A22.

Lo stop alla circolazione nella zona interessata è scattato dopo che i sistemi di monitoraggio della concessionaria A4 hanno rilevato evidenti segni di deterioramento della sede stradale. L'intervento infatti si è reso necessario a causa della formazione di leggere deformazioni longitudinali – le cosiddette ‘ormaie' – nel tratto autostradale, che era stato recentemente rifatto.

Sono al lavoro i tecnici specializzati, per ripristinare la sede stradale, e altro personale, per ridurre al minimo i disagi, in coordinamento con la Polizia Stradale, che opera in autostrada, e la Polizia locale di Verona che invece gestisce la zona fuori dai caselli.

Come comunica Autostrade Alto Adriatico, ente gestore del tratto autostradale, nella carreggiata in direzione Torino svincolo chiuso in entrata a Verona sud dove si registrano anche ben 9 chilometri di coda per traffico intenso tra Verona est e allacciamento con la A22 Modena-Brennero. Svincolo chiuso in entrambe le direzioni anche a Verona est. A complicare le cose lavori in corso tra Verona sud e Soave in entrambe le direzioni.