Il 78enne Nicola Pasquarelli ucciso a bastonate a Sassari, assolto l'amico 49enne: "Non ha commesso il fatto" È stato assolto per non aver commesso il fatto Antonio Luigi Fiori, il 49enne unico indagato per l'omicidio avvenuto a Sassari nell'agosto del 2023 dell'anziano Nicola Pasquarelli. L'uomo fu ucciso a bastonate e il suo corpo fu poi ritrovato carbonizzato dieci giorni dopo il delitto.

A cura di Gabriella Mazzeo

A destra Nicola Pasquarelli, 78 anni

È stato assolto per non aver commesso il fatto Antonio Luigi Fiori, il 49enne di Sassari a processo con rito abbreviato con l'accusa di aver ucciso Nicola Pasquarelli, pensionato 78enne assassinato a bastonate nell'agosto del 2023 e ritrovato carbonizzato nelle campagne di Piandanna, alla periferia di Sassari. Secondo il giudice, Fiori non è responsabile del delitto.

Il gup del Tribunale di Sassari, Sergio De Luca, ha emesso stamattina la sentenza di assoluzione per il 49enne accogliendo di fatto le tesi dell'avvocato della difesa, Marco Palmieri, e rigettando le richieste della pm Lara Senatore che aveva sollecitato una condanna a 20 anni di reclusione insieme agli avvocati di parte civile Michele Galia, Vittorio Delogu e Gianni Emilio Censori.

Fiori si era sempre dichiarato innocente e nel corso del procedimento aveva incolpato Andrea Addis, la sua ex compagna stroncata poco tempo fa da una overdose. L'uomo aveva affermato in aula di non avere motivi per uccidere il 78enne. I due erano infatti amici prima del delitto e in più occasioni il pensionato lo aveva aiutato economicamente, prestandogli del denaro.

L'avvocato di parte civile Michele Galia ha sottolineato lo stupore per la sentenza. "Le motivazioni del pubblico ministero e le nostre erano fondate e precise – ha affermato -. Valuteremo ora con la pubblica accusa la possibilità di impugnare la sentenza".

L'anziano è stato ucciso nell'agosto dello scorso anno e il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato circa 10 giorni dopo il decesso, il 26 agosto. La segnalazione era arrivata alle autorità dalla compagna di Fiori, Andrea Addis. Entrambi frequentavano spesso il 78enne e su di loro si sono subito concentrate le indagini. Secondo le autorità, i possibili moventi erano due: i soldi, che mancavano dalla casa di Nicola insieme alla carta di credito, e la gelosia. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, infatti, il 78enne avrebbe avuto una relazione con la donna. Andreis è stata poi accusata in aula dal compagno che si è sempre dichiarato innocente.