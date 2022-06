Ikea richiama confettura di fragole bio per possibile presenza di pezzi di plastica Il richiamo del prodotto è stato disposto dall’azienda di mobili a causa della possibile presenza di pezzi di plastica in alcune confezioni della confettura di fragole.

A cura di Antonio Palma

Ikea ha richiamato alcuni lotti della propria confettura di fragole bio a causa di un rischio fisico per i consumatori. A renderlo noto è il Ministero della Salute attraverso il suo portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il richiamo del prodotto è stato disposto in via precauzione dall'azienda di mobili a causa della possibile presenza di pezzi di plastica in alcune confezioni della confettura di fragole

Oggetto del richiamo nel dettaglio è la confettura di fragole bio Sylt Jordgubb prodotta per Ikea of Sweden AB dalla ditta alimentare HAFI, Hallands Fruktindustri AB, nel proprio stabilimento in Svezia. Si tratta dunque di un prodotto venduto solo nei punti ristoro dei negozi Ikea dove è offerto ai consumatori in vasetti da 400 grammi ciascuno.

Come fa sapere la catena di arredamento svedese, il richiamo dal mercato è avvenuto dopo la segnalazione di pezzi di plastica in alcuni vasetti di confettura di fragole. I frammenti plastici provengono da vassoi rotti utilizzati per la raccolta delle fragole, per precauzione quindi è stato disposto il ritiro di tutti i lotti di confettura che riguardavano la medesima raccolta.

I lotti interessati dal richiamo sono quattro e cioè quelli che riportano le seguenti date di scadenza: 2023-03-01, 2023-03-02, 2023-03-03 e 2023-03-28. Ikea ha già ritirato le confezioni di confettura invendute ma, come spiega l'avviso di richiamo datato 25 maggio e diffuso nelle scorse ore dal Ministero, a chi avesse già acquistato il prodotto la raccomandazione è quella di non consumare la confettura di fragole con i termini minimi di conservazione segnalati sopra e di riportarla in negozio per ottenere il rimborso completo, anche senza presentare lo scontrino fiscale.