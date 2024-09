video suggerito

“I medici mi hanno dato coraggio”: parla il 51enne con un tumore sul cuore salvato da intervento innovativo Si chiama Ironim Hoza il 51enne a cui è stato asportato un esteso tumore sul cuore, grande come un’arancia, all’ospedale Molinette di Torino con un innovativo intervento chirurgico robotico. All’uomo è stato diagnosticato il timoma, un cancro rarissimo, dopo una serie di accertamenti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra, il 51enne salvato all'ospedale Molinette di Torino.

Si chiama Ironim Hoza il 51enne a cui è stato asportato un esteso tumore sul cuore, grande come un'arancia, all'ospedale Molinette di Torino con un innovativo intervento chirurgico robotico. All'uomo è stato diagnosticato il timoma, un cancro rarissimo (e nel suo caso benigno), dopo una serie di accertamenti.

"Ero pronto per salire sul camion, partire e guidare tutta la notte, come faccio sempre per lavoro. Ma mia moglie Ramona si è impuntata: ‘Con la pressione sanguigna così alta partire è una follia', mi ha detto. Infatti, andati al pronto soccorso delle Molinette, grazie alla scrupolosità dei medici di turno, mi è stato scoperto un tumore grande come un’arancia che mi opprimeva il cuore. E mi hanno salvato la vita", ha raccontato il fortunato paziente in un'intervista a Corriere Torino.

L'uomo, di origini romene ma residente nel Torinese dal 2006, sposato e papà di una giovane di 29 anni, per diversi mesi sentiva un grosso peso sul petto e una costante mancanza di fiato. "Non ho mai avuto paura – ha detto ancora il 51enne – e sono sempre stato ottimista grazie all’enorme professionalità dei medici che mi hanno seguito, spiegandomi passo dopo passo cosa stava accadendo e rassicurandomi".

Un'immagine con la ricostruzione dell'intervento (Ospedale Molinette)

"Ricordo quando la dottoressa del pronto soccorso ha pronunciato la parola tumore perché, immediatamente dopo ha voluto rassicurarmi e spiegarmi che una persona ancora giovane e forte come me, aveva tutte le carte in regola per guarire: mi ha dato molto coraggio. E aveva ragione", ha raccontato ancora l'uomo.

L’operazione chirurgica a cui è stato sottoposto è stata realizzata utilizzando un accesso innovativo finora mai utilizzato in Italia, con tre piccole incisioni di pochi millimetri sull'addome. A condurre il team di professionisti che hanno eseguito l'intervento è stato il dottor Paraskevas Lyberis.

"Quando mi sono risvegliato le sensazioni sono state due: stupore e sollievo. Non vedevo l’ora di liberarmi di quel peso. Ora faccio riabilitazione, spero di recuperare presto la forma fisica per tornare al lavoro. – ha spiegato Hoza in un'altra intervista a La Stampa – Chissà da quanto tempo quel tumore stava là. Mi sento rinato".