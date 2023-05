I balli su TikTok e l’impegno in parrocchia: chi è Denise Galatà, la studentessa morta nel fiume Lao Dai balli su TikTok all’impegno in parrocchia, dove suonava l’organo: addio a Denise Galatà, la 18enne trovata morta oggi nel fiume Lao, in provincia di Cosenza, dopo essere caduta in acqua mentre faceva rafting. Proclamato il lutto cittadino a Rizziconi, dove la ragazza viveva con la famiglia.

A cura di Ida Artiaco

"Balla con gli angeli". "Buon viaggio Denise, sarai sempre una stella". Sono questi alcuni dei commenti lasciati sotto i videi pubblicati su TikTok da Denise Galatà, la 18enne trovata morta oggi nel fiume Lao, in provincia di Cosenza, dopo essere caduta in acqua mentre faceva rafting. Era diventata maggiorenne lo scorso ottobre, solo qualche mese prima la tragedia.

Denise è annegata nel fiume Lao tra Laino Borgo e Laino Castello, a 250 chilometri da casa, durante una gita scolastica. E sui social, in particolare su TikTok, dove la ragazza aveva oltre 12mila follower, è stato tanto il dolore di amici e conoscenti. Dopo la notizia del ritrovamento del cadavere della 18enne, tanti sono stati i commenti lasciati sotto i video condivisi dalla ragazza in cui canta e balla spensierata.

Denise, originaria di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, aveva tantissime passioni. Oltre a quella del ballo, anche l'amore per la palestra e l'impegno per la parrocchia. "Denise suonava l'organo nella chiesa dell'Immacolata, faceva vita di parrocchia in linea con il suo carattere estremamente portato all'altruismo", ha raccontato alla stampa locale don Nino Larocca, parroco di Rizziconi, mentre si preparava ad andare a dare conforto alla famiglia della studentessa.

Intanto, il comune calabrese ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali, che non è stato ancora fissato, come ha reso noto l'amministrazione cittadina sul proprio profilo Facebook.

"Immenso dolore e infinita costernazione. Stringiamoci tutti alla famiglia della povera Denise per la terribile e assurda disgrazia che li ha colpiti. Non ci sono parole che possano consolare la perdita di una giovanissima figlia, sorella, amica…Nel ricordo di Denise, il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino e si invitano sin da adesso tutti i cittadini a esprimere la propria partecipazione durante le esequie nelle forme ritenute più opportune in segno di raccoglimento e rispetto".