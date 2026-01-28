Attualità
Video thumbnail

Hotel 5 stelle distrutto dall’incendio: il video dello chalet in legno che va a fuoco, salvate 279 persone

Incendio in un hotel 5 stelle a Courchevel: fiamme partite dal tetto hanno distrutto lo chalet in legno. Evacuate 279 persone, nessuna vittima. Indagine aperta.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Maria Neve Iervolino
1 CONDIVISIONI
Immagine

Un incendio ha colpito un hotel a 5 stelle a Courchevel, località sciistica esclusiva della Savoia, in Francia. Le immagini, riprese in un video virale, mostrano la forza con cui le fiamme hanno divorato la struttura dello chalet di lusso realizzato interamente in legno.

Il rogo è scoppiato intorno alle 19 della sera di martedì 27 gennaio e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dal tetto dell'edificio. Dalla sommità le fiamme si sono poi rapidamente diffuse su tutto il resto della struttura lambendo anche gli edifici circostanti. Una possibilità già preannunciata all'Afp dal colonnello Emmanuel Viaud del Servizio Dipartimentale dei Vigili del Fuoco e del Soccorso della Savoia (Sdis): L'incendio si è propagato al tetto dell'hotel e c'è un rischio significativo che possa estendersi ad altri edifici adiacenti".

Secondo l'emittente BFM sono state evacuate 279 persone tra tutte le strutture coinvolte.

Leggi anche
Nel 2024 già un incendio al Constellation, a fuoco il soffitto: fiamme anche in un altro locale dei Moretti

Le operazioni di spegnimento, così come quelle di soccorso, sono state imponenti: sul posto è intervenuta una squadra composta da ben 131 vigili del fuoco che per due giorni hanno provato a spegnere il fuoco. Al momento non sono registrate vittime, ma questo dato sarà confermato solo quando i pompieri potranno entrare nella struttura. Sull'incidente è stata aperta dalle autorità del Comune francese di Moûtiers un'inchiesta volta a verificare l'esatta dinamica del rogo e le cause che lo hanno scatenato.

I video realizzati dai cittadini mostrano i vigili del fuoco intenti a spegnere le fiamme partendo proprio dal tetto, mentre sulle terrazze dell'ultimo piano mentre irrorano i balconi sottostanti. Solo dopo i pompieri sono riusciti a entrare nelle prime stanze del complesso di chalet di lusso.

L'area in cui è scoppiato l'incendio si caratterizza per la presenza di una serie di strutture di lusso realizzate in legno, analoghe a quella andata in fiamme.

Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
La frana di Niscemi non si ferma: "Rischio noto da 230 anni, la città poggia sull'argilla"
Nella frana di Niscemi c’è tutto quel che non va dell’Italia
Francesco Cancellato
"Ho visto il marciapiede sbriciolarsi come un biscotto": il racconto di uno degli sfollati di Niscemi
L'ingegnere che fa le rilevazioni sulla frana a Niscemi: "Rischio crollo imminente anche per edifici storici"
Allargata la fascia rossa: “Case destinate a crollare nel raggio di 50-70 metri", gli aggiornamenti
Scuole chiuse e rete del gas interrotta
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views