Hotel 5 stelle distrutto dall’incendio: il video dello chalet in legno che va a fuoco, salvate 279 persone

Un incendio ha colpito un hotel a 5 stelle a Courchevel, località sciistica esclusiva della Savoia, in Francia. Le immagini, riprese in un video virale, mostrano la forza con cui le fiamme hanno divorato la struttura dello chalet di lusso realizzato interamente in legno.

Il rogo è scoppiato intorno alle 19 della sera di martedì 27 gennaio e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dal tetto dell'edificio. Dalla sommità le fiamme si sono poi rapidamente diffuse su tutto il resto della struttura lambendo anche gli edifici circostanti. Una possibilità già preannunciata all'Afp dal colonnello Emmanuel Viaud del Servizio Dipartimentale dei Vigili del Fuoco e del Soccorso della Savoia (Sdis): L'incendio si è propagato al tetto dell'hotel e c'è un rischio significativo che possa estendersi ad altri edifici adiacenti".

Secondo l'emittente BFM sono state evacuate 279 persone tra tutte le strutture coinvolte.

Le operazioni di spegnimento, così come quelle di soccorso, sono state imponenti: sul posto è intervenuta una squadra composta da ben 131 vigili del fuoco che per due giorni hanno provato a spegnere il fuoco. Al momento non sono registrate vittime, ma questo dato sarà confermato solo quando i pompieri potranno entrare nella struttura. Sull'incidente è stata aperta dalle autorità del Comune francese di Moûtiers un'inchiesta volta a verificare l'esatta dinamica del rogo e le cause che lo hanno scatenato.

I video realizzati dai cittadini mostrano i vigili del fuoco intenti a spegnere le fiamme partendo proprio dal tetto, mentre sulle terrazze dell'ultimo piano mentre irrorano i balconi sottostanti. Solo dopo i pompieri sono riusciti a entrare nelle prime stanze del complesso di chalet di lusso.

L'area in cui è scoppiato l'incendio si caratterizza per la presenza di una serie di strutture di lusso realizzate in legno, analoghe a quella andata in fiamme.