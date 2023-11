Hot Chip Challenge, l’Antitrust indaga sulle patatine super piccanti usate per una sfida su TikTok L’Antitrust ha deciso di avviare un’indagine sulla Hot Chip Challenge, la patatina super piccante a forma di bara utilizzata per una sfida su TikTok.

A cura di Ilaria Quattrone

L'Antitrust sta indagando sulla Hot Chip Challenge, la patatina super piccante a forma di bara che è al centro di una sfida tra alcuni giovanissimi su TikTok. A confermarlo è l'Unione Nazionale Consumatori (Unc). Il procedimento è stato avviato nei confronti della società Dave's s.r.l. che in Italia distribuisce il prodotto della società Hot-Chip s.r.o., che ha sede legale nella Repubblica Ceca.

Il presidente di Unc, Massimiliano Dona, ha spiegato: "Dopo il ministero della Salute che ha assegnato ai carabinieri del Nas il compito di indagare sulla patatina, ora è la volta dell'Antitrust che ha accolto in pieno le nostre tesi".

Le motivazioni dell'indagine dell'Antitrust

L'Antritrust ha specificato che proprio il richiamo alla challenge espresso con il claim "quanto riuscirai a resistere senza correre a bere qualcosa che spenga questo incendio?" sfrutti l'elemento di sfida e la pericolosità del prodotto proprio per accrescerne l'atrattatività e aumentare così le vendite. In questo modo induce "i consumatori (specie, minori adolescenti) a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza".

Per l'Unione Nazionale Consumatori sussistono gli elementi per la sospensione provvisoria della vendita: le condotte del distributore del prodotto, che sarebbero caratterizzate "da rilevanti profili di aggressività e ingannevolezza", sono ancora in atto e potrebbero mettere in pericolo "la salute e la sicurezza dei consumatori, in particolare, quelli più fragili e vulnerabili in quanto minori e adolescenti".

Che cos'è la Hot Chip Challenge

La confezione di questa patatina costa 9.90 euro: si tratta di un'unica tortilla realizzata con il peperoncino Carolina Reaper e il Trinidad Scorpion Moruga. Alla domanda "Può nuocere alla mia salute?", la risposta presente sul sito è che chi la mangia può avvertire "un forte bruciore in bocca, visione offuscata o difficoltà respiratorie per un breve periodo di tempo, simile a ciò che accade quando si assumono altri peperoncini piccanti".

Si invita inoltre tutti coloro che sono allergici alla capsaicina o che hanno problemi di salute a evitarne il consumo. È poi spiegato come partecipare alla One Chip Challenge: dopo aver mangiato la patatina, bisogna realizzare un video, condividerlo sui social e sfidare qualcuno. In questo modo si potrà vincere un iPhone.

Tra coloro che hanno assaggiato la Hot Chip Challenge, c'è il tiktoker Diego Simili. Il ragazzo ha spiegato che, dopo qualche minuto, ha iniziato ad avvertire una sensazione di bruciore eccessiva tanto che le sue labbra hanno iniziato a gonfiarsi. Ha raccontato di essere finito in ospedale, ma che non è stato necessario alcun ricovero.