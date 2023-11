“Hitler aveva ragione su voi ebrei”, la polemica per il post della prof e le scuse: “È devastata” Hanane Hammoud, docente di matematica della scuola superiore di H-Farm di Roncade (Treviso), ha postato su Instagram un video sulla guerra tra Israele e Hamas corredato di una frase: “Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei”.

A cura di Susanna Picone

"Andate all'inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei”. Questo il contenuto di una storia su Instagram comparsa e poi rimossa poco dopo sul profilo di una docente della scuola superiore di H-Farm di Roncade (Treviso).

L’insegnante si chiama Hanane Hammoud, è una docente di matematica, e avrebbe ammesso la pubblicazione di quel video sugli orrori della guerra in corso e le sue parole di commento ai dirigenti scolastici, sostenendo di aver fatto quel post contro gli ebrei in un momento di sconforto psicologico anche a causa della situazione in Medio Oriente, avendo anche lei amici e parenti in Palestina.

Come ha ricostruito il Corriere del Veneto, a scoprire il video della docente di Treviso è stata una studentessa, che lo ha salvato e lo ha mostrato ai genitori; dopodiché quello screen si è diffuso via chat tra le famiglie degli altri studenti.

Le giustificazioni fornite dall’insegnante finita nella polemica non dovrebbero esimerla da un provvedimento disciplinare da parte di H-Farm, che potrebbe valutare anche la sua sospensione.

Da fonti di H-Farm, la società a cui fa capo il Campus che ospita 1.500 studenti e all'interno del quale insegna la docente, trapela intanto che l’insegnante in queste ore sta incontrando gli studenti per spiegarsi e per scusarsi per l’accaduto. Sarebbe "devastata" per quanto scatenato dal video postato per qualche minuto sui social.

Hammoud si sarebbe confrontata anche con gli altri docenti e dirigenti scolastici, mentre l'azienda sottolinea di essersi "dissociata immediatamente" dalle affermazioni della prof su Instagram, "non solo per quanto detto ma per il ruolo di educatrice" della propria dipendente.

Hanane Hammoud insegna matematica a studenti di scuola superiore di più nazionalità, coinvolti di frequente dal Campus stesso in confronti su temi di attualità che hanno riguardato nel recente passato, oltre che la questione palestinese, anche il conflitto in Ucraina. Dalla scuola dovrebbero arrivare dichiarazioni ufficiali da parte dei vertici scolastici.