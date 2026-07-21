Health Journalism Forum e Brand Journalism Festival 2026: a Napoli e Milano si discute di informazione, fiducia e IA

In programma in autunno, il 29 ottobre e il 10 novembre, gli eventi promossi da Social Reporters riuniranno giornalisti, imprese, istituzioni e professionisti della salute per confrontarsi sulle sfide dell’informazione del mondo contemporaneo. Al via anche BJF EDU, progetto dedicato allo sviluppo del pensiero critico e della cittadinanza digitale nelle scuole italiane.

Tornano l’Health Journalism Forum e il Brand Journalism Festival, le due iniziative promosse da Social Reporters che nell’autunno 2026 porteranno a Napoli e Milano il dibattito sulle trasformazioni dell’informazione e della comunicazione nell’era dell’intelligenza artificiale.

Si partirà il 29 ottobre con l’Health Journalism Forum, dedicato all’informazione e alla comunicazione sanitaria. Seguirà il 10 novembre il Brand Journalism Festival, che in questa edizione approfondirà il ruolo di media, aziende e istituzioni nella costruzione della fiducia fra testate e lettori, in un contesto caratterizzato dal sovraccarico di notizie, frammentazione delle fonti e crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa.

L’Health Journalism Forum e il Brand Journalism Festival, rispettivamente alla seconda e terza edizione, si confermano un riferimento per il confronto sulle trasformazioni dell’ecosistema informativo, favorendo il dialogo tra giornalisti, professionisti della salute, imprese, istituzioni, ricercatori e cittadini. Dopo aver coinvolto nelle precedenti edizioni oltre 30 speaker e più di 600 professionisti, il format continua a crescere, registrando un incremento del 25% della partecipazione rispetto all’esordio.

Leggi anche Rinviato il Palio di Siena a causa della pioggia: nuovo appuntamento per venerdì 3 luglio

Tra le principali novità del 2026 il lancio di BJF EDU, il nuovo progetto educativo sviluppato in collaborazione con VIK School, che porterà nelle scuole superiori italiane percorsi dedicati all’informazione, alla comunicazione, all’intelligenza artificiale e alla cittadinanza digitale, con l’obiettivo di rafforzare il pensiero critico delle nuove generazioni e formare una cittadinanza più consapevole.

“L’intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente il modo in cui produciamo, distribuiamo e consumiamo informazioni. In questo scenario la fiducia non può essere considerata una conseguenza, ma una scelta progettuale. Health Journalism Forum e Brand Journalism Festival nascono per favorire il confronto tra chi ogni giorno contribuisce alla costruzione dell’informazione, della conoscenza e dell’opinione pubblica, creando occasioni di dialogo tra giornalismo, istituzioni, imprese e cittadini”, dichiara Ilario Vallifuoco, CEO e Founder di Social Reporters.

Il Brand Journalism Festival, in programma il 10 novembre presso IBM Studios a Milano, sarà dedicato al tema “L’Architettura della Fiducia – Convergere. Costruire. Garantire”, una riflessione sulle nuove responsabilità di media, aziende e istituzioni nell’era dell’intelligenza artificiale. Tra i primi ospiti confermati figurano Vittorio Emanuele Parsi, Francesco Cancellato, Giulio Gambino e Alice Mentana, insieme ad altri protagonisti del giornalismo, della comunicazione e della ricerca.

Per il terzo anno consecutivo, Unipol affiancherà il Festival in qualità di Main Partner, confermando la condivisione degli obiettivi e dei valori che ispirano l’iniziativa.

Tra i momenti centrali della giornata, la presentazione in anteprima di una nuova ricerca Ipsos Doxa sul rapporto tra informazione, fiducia e consenso nell’Italia pre-elettorale. Un tavolo di discussione per comprendere forzature retoriche e archetipi che polarizzano l’elettorato e qual è il confine tra influenza e manipolazione.

La giornata si concluderà con la presentazione di un documento programmatico contenente impegni e proposte operative da condividere con partner e istituzioni. L’Health Journalism Forum, in programma il 29 ottobre presso l’AORN Antonio Cardarelli di Napoli, sarà dedicato al tema “La nuova ecologia dell’informazione sanitaria: fiducia, regole, tecnologia e nuove generazioni”.

Il programma favorirà il confronto tra giornalisti, professionisti della salute, istituzioni e cittadini sulle principali trasformazioni del settore, affrontando temi quali le nuove regole europee dell’informazione sanitaria, la costruzione della fiducia nell’era dell’iperinformazione, il ruolo dell’intelligenza artificiale nel giornalismo sanitario, la gestione dei dati e della privacy e l’autorevolezza delle fonti.

Particolare rilievo avrà inoltre la sessione speciale dedicata ai 30 anni della Fondazione GIMBE, con una riflessione sul rapporto tra evidenze scientifiche, informazione e fiducia dei cittadini. Il Forum vedrà la partecipazione di Walter Ricciardi, Nino Cartabellotta e Matteo Bassetti, tra le voci più autorevoli del dibattito scientifico e sanitario italiano, insieme ad esponenti del mondo dell’informazione, della comunicazione e delle istituzioni impegnati nella promozione di una corretta informazione sulla salute. Il progetto potrà contare sul sostegno di aziende e organizzazioni che condividono l’obiettivo di promuovere un’informazione di qualità e un confronto aperto sui temi della salute, dell’innovazione e della comunicazione responsabile.

Per il secondo anno Lilly Italia ha scelto di sostenere l’Health Journalism Forum in qualità di Main Partner. Con il Brand Journalism Festival, l’Health Journalism Forum e BJF EDU, Social Reporters rafforza il proprio impegno nel promuovere un’informazione autorevole, innovativa e capace di generare fiducia.