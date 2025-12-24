Ha un tumore al seno, a 101 anni i medici la operano con tecnica mini-invasiva a Lecce e le salvano la vita

Una donna di 101 anni è stata operata al seno all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. L’anziana è stata dimessa il giorno dopo l’intervento chirurgico mini-invasivo.

Una donna di 101 anni è stata operata con una tecnica mini-invasiva per carcinoma mammario, dall'equipe di chirurgia senologica dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce. La donna era affetta da un tumore al seno in fase ulcerata e nonostante l'età avanzata ha espresso il desiderio di affrontare la neoplasia.

La donna è stata visitata dai medici e le sue condizioni di salute sono state valutate nei vari aspetti. Alla fine, l'anziana è stata considerata adeguata per l'operazione chirurgica. È stata quindi programmata una mastectomia subtotale, eseguita con successo in anestesia loco-regionale.

La paziente è rimasta quindi sveglia con una tecnica anestesiologica che ha minimizzato i rischi e favorito il recupero rapido. L'intervento è stato eseguito dall'equipe di chirurgia senologica formata dai dottori Salvatore Tondo e Arturo Baglivo del Dipartimento di Chirurgia generale ed è perfettamente riuscito. Il decorso post-operatorio è stato soddisfacente e la paziente è stata dimessa il giorno dopo l'intervento.

La Breast Unit aziendale continuerà ad accompagnare l'anziana nel percorso di controllo e follow-up, assicurandole assistenza completa e personalizzata in tutto il percorso post operatorio. La paziente ha affrontato bene l'operazione e dopo l'intervento ha mostrato di aver conservato una perfetta lucidità e coscienza di se stessa.

A "preoccupare" i medici in questa fase è la regressione del tumore, affrontato tramite intervento chirurgico al seno. La paziente dovrà ora affrontare il percorso post operatorio con controlli e visite da parte degli specialisti dell'ospedale leccese. L'anziana sarà affiancata nel lungo cammino verso la totale guarigione anche dai familiari che non l'hanno mai lasciata durante tutto il percorso che ha poi portato all'operazione chirurgica mini-invasiva.