Attualità
video suggerito
video suggerito

Ha un malore e raggiunge in auto l’ospedale di Olbia: non fa in tempo a scendere, trovato morto in macchina

Fabio Balzano, 46 anni di Olbia, è stato trovato morto all’interno della sua macchina nei parcheggi dell’ospedale di Olbia: si è sentito male e non ha fatto in tempo a scendere dall’auto ed entrare nel pronto soccorso.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ha fatto in tempo a raggiungere in auto l'ospedale, ma non a scendere e chiedere aiuto. Fabio Balzano, 46 anni di Olbia, è stato trovato morto all'interno della sua macchina nei parcheggi dell'ospedale Giovanni Paolo II della città sarda. Molto probabilmente si è sentito male mentre era alla guida e si è diretto verso l'ospedale.

Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati i colleghi del 46enne che non riuscivano a contattarlo da diverse ore. Così si sono messi a cercarlo fino a raggiungere l'area del parcheggio dell'ospedale. Qui lo hanno visto privo di sensi all'interno della sua macchina e hanno rotto il vetro per cercare di soccorrerlo. Intanto era stato dato l'allarme al pronto soccorso. Purtroppo nulla è stato sufficiente a salvargli la vita: i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso, avvenuto già da diverse ore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Olbia per gli accertamenti del caso. Il decesso è stato causato da un malore, la salma è stata già restituita alla famiglia. La vittima lavorava all'aeroporto di Olbia.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Breaking
Paragon, la procura conferma: “Cancellato è stato spiato, attacco il 14 dicembre 2024”
Cancellato spiato lo stesso giorno di Caccia e Casarini, per l'Aisi "dipende dal malfunzionamento di Paragon"
Le procure hanno detto che sono stato spiato con Paragon: ora il governo ci aiuti a capire chi è stato
Francesco Cancellato
Ruotolo (Pd): "Confermata infiltrazione sul telefono di Cancellato, chi lo ha spiato con Graphite?"
Su Paragon Mantovano non risponde ma si limita a difendere i Servizi: "Certo che abbiano rispettato la legge"
Paragon, la mossa del Parlamento europeo contro lo spionaggio illegale: "A rischio la democrazia"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views