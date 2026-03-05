Ha un malore e raggiunge in auto l’ospedale di Olbia: non fa in tempo a scendere, trovato morto in macchina

Fabio Balzano, 46 anni di Olbia, è stato trovato morto all’interno della sua macchina nei parcheggi dell’ospedale di Olbia: si è sentito male e non ha fatto in tempo a scendere dall’auto ed entrare nel pronto soccorso.

Ha fatto in tempo a raggiungere in auto l'ospedale, ma non a scendere e chiedere aiuto. Fabio Balzano, 46 anni di Olbia, è stato trovato morto all'interno della sua macchina nei parcheggi dell'ospedale Giovanni Paolo II della città sarda. Molto probabilmente si è sentito male mentre era alla guida e si è diretto verso l'ospedale.

Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati i colleghi del 46enne che non riuscivano a contattarlo da diverse ore. Così si sono messi a cercarlo fino a raggiungere l'area del parcheggio dell'ospedale. Qui lo hanno visto privo di sensi all'interno della sua macchina e hanno rotto il vetro per cercare di soccorrerlo. Intanto era stato dato l'allarme al pronto soccorso. Purtroppo nulla è stato sufficiente a salvargli la vita: i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso, avvenuto già da diverse ore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Olbia per gli accertamenti del caso. Il decesso è stato causato da un malore, la salma è stata già restituita alla famiglia. La vittima lavorava all'aeroporto di Olbia.