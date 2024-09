“Ha fatto la spia”: bulle picchiano 14enne, le spaccano un dente e prendono a pugni anche la madre

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Una ragazzina padovana di 14 anni è stata aggredita e picchiata pesantemente da alcune compagne di classe tanto da dover ricorrere alle cure mediche in ospedale dove le hanno dato un prognosi di 21 giorni. L'episodio in una scuola di Noventa Padovana all'esterno della quale il gruppo poi avrebbe aggredito anche la madre della minore che era andata a chiedere spiegazioni fuori dall'istituto scolastico.

L'episodio nella mattinata di ieri, mercoledì 25 settembre, quando il gruppo di ragazzine, dopo un diverbio in classe, avrebbe circondato la quattordicenne colpendola più volte e con violenza al volto, arrivando persino spaccarle labbra e un dente. Dopo i soccorsi delle insegnanti e le cure in ospedale dove è arrivata col volto tumefatto, la ragazzina avrebbe raccontato i fatti alla madre, che era stata precedentemente allertata dalla figlia in pronto soccorso ed era giunta sul posto.

Secondo le prime notizie, la donna quindi si è recata alla fermata del bus al termine delle lezioni dove avrebbe affrontano il gruppo di ragazzine per avere chiarimenti sul pestaggio della figlia. Ne sarebbe nato un diverbio che dalle parole ha portato in poco tempo ai fatti e la donna sarebbe stata raggiunta anche da un pugno.

La signora a questo punto si è rivolta alle forze dell'ordine e la vicenda potrebbe avere strascichi giudiziari visto che è partita una denuncia. Intanto si è mossa anche la scuola delle ragazzine coinvolte che ha deciso di sospendere dalle lezioni sia le ragazze autrici del pestaggio, che staranno via dalle lezioni per due settimane, sia la vittima delle botte, che dovrà rinunciare ad andare i classe per sette giorni.

La dinamica dei fatti resta ancora da accertare ma, dalle prime indiscrezioni, pare che tutto sia partito da una sigaretta che la vittima delle percosse pare stesse fumando nel bagno della scuola. Beccata da un addetto dell'istituto e di fronte alla domanda su dove avesse preso la sigaretta, avrebbe indicato una delle compagne. Questa quindi avrebbe chiamato a raccolta alcune amiche per picchiare la 14enne.