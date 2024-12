video suggerito

"Ha diffuso materiale porno", prosciolto l'attore italo-egiziano Elanain Sharif arrestato in Egitto Il 44enne, nome d'arte Sheri Taliani, era accusato di produzione e diffusione di materiale pornografico. Entro domani tornerà in libertà, ha spiegato il suo legale. Attualmente Sharif è manager in un ristorante a Londra.

A cura di Biagio Chiariello

Elanain Sharif, ex attore hard italo-egiziano di 44 anni (nome d'arte Sheri Taliani), è stato prosciolto dall'accusa di produzione e diffusione di materiale pornografico. Il suo arresto risale allo scorso novembre, quando è stato fermato all'arrivo al Cairo, dove attualmente è detenuto.

La sentenza di primo grado emessa dal tribunale egiziano lo ha di fatto assolto dalle accuse di incitamento al vizio, uso di internet per commettere reati e violazione dei principi di moralità della famiglia egiziana. Queste accuse erano legate alla sua precedente attività, conclusasi alcuni anni fa, e previste dalla legislazione egiziana.

L'avvocato Alessandro Russo, che rappresenta la madre residente a Foligno mentre il figlio risiede a Terni, ha comunicato la notizia.

Sharif era stato arrestato al Cairo il 9 novembre, ma inizialmente il motivo del suo fermo era rimasto sconosciuto. Dopo giorni di incertezze, l'avvocato aveva preso contatti con la Farnesina, che aveva avviato una serie di azioni per chiarire la situazione con le autorità egiziane.

Il 44enne era stato trasferito dal carcere della capitale egiziana a quello di Alessandria, dove le condizioni di detenzione erano state descritte come particolarmente dure, con la famiglia che aveva denunciato trattamenti disumani.

Intanto, spiega l'avvocato Russo, "entro domani sera dovrebbero rimetterlo in libertà", anche se non sappiamo se dovrà comunque rimanere in Egitto in attesa di un appello eventualmente presentato. Il proscioglimento di Sharif, che da alcuni anni vive a Londra, dove è manager in un ristorante, "è un successo del coordinamento dell'operato tra Italia ed Egitto, un lavoro congiunto che per ora ha portato a questo risultato in attesa dell'eventuale ricorso", aggiunge.