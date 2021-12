“Ha aiutato il nostro collega che stava morendo”, la Polizia cerca il medico che ha tentato di salvare Tuscano La polizia cerca la donna – verosimilmente un medico – che ha tentato di salvar l’lAssistente Capo Coordinatore Maurizio Tuscano, vittima sabato scorso di un grave incidente stradale verificatosi lungo l’A/23 vicino a Udine.

A cura di Biagio Chiariello

La Polizia ha lanciato un appello per rintracciare la donna, pare un medico, che sabato mattina, lungo l'autostrada A23, ha tentato di salvare la vita delll'Assistente Capo Coordinatore della Polizia Maurizio Tuscano, investito mentre ultimava i rilievi di un precedente incidente stradale. L'agente purtroppo non ce l'ha fatta. "Tra le prime persone giunte sul posto – ricorda in una nota la Questura di Udine – c'era anche un sanitario che si è prodigato a soccorrere" il poliziotto. "In quel frangente si vivevano momenti di terrore, con il traffico che sopraggiungeva a forte velocità e che poteva notare la presenza delle persone sull'autostrada solo all'ultimo a causa dell'ora notturna".

Chi era sul posto ha riferito "della presenza di questa donna, verosimilmente un medico, che si è davvero prodigata in ogni modo e oltre ogni immaginabile sforzo per cercare di tenere in vita Maurizio Tuscano fino all'arrivo dell'auto medica e dell'autoambulanza. A quel punto, forse per discrezione, dopo aver salutato i colleghi giunti con l'ambulanza e aver lasciato il campo a loro, questa persona si e' allontanata dal luogo dell'incidente".

"Una persona silenziosa – conclude la Questura – ma estremamente determinante che tutta la Polizia di Stato di Udine ed in particolare la Polizia Stradale vorrebbe personalmente ringraziare per lo slancio altruistico dimostrato intervenendo nel frangente. I colleghi di Maurizio Tuscano vorrebbero stringerle la mano e ringraziarla per l'alto valore umano che ha dimostrato".

Per questo la Polizia di Stato di Udine chiede a questa persona di farsi conoscere contattando la Sezione Polizia Stradale di Udine al numero di telefono 0432/537711 oppure la Questura di Udine al numero di telefono 0432/413111 per permettere ai colleghi di Maurizio Tuscano di stringerle la mano e ringraziarla per l’alto valore umano che ha dimostrato.