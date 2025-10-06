Guasto sull’Alta velocità Firenze Roma: treni cancellati e ritardi di oltre un’ora

Il guasto sulla linea nei pressi di Figline Valdarno a Firenze ha costretto i treni Alta Velocità e Intercity a percorrere la linea convenzionale con ritardi di oltre un’ora e cambi di fermate. Diversi regionali cancellati.

Immagine di repertorio.

Giornata difficile per chi viaggia in treno oggi sulla linea tirrenica a causa di un grave guasto sull’alta velocità Firenze Roma che ha costretto a cancellazioni di treni, variazioni di percorso e fermate dei convogli, con ritardi accumulati fino a oltre un’ora. La circolazione è andata in tilt poco prima delle 10 di lunedì 6 ottobre per un guasto alla linea dell’alta velocità nei pressi di Figline Valdarno, nella città metropolitana di Firenze.

I treni Alta Velocità e Intercity quindi sono stati instradati sulla linea convenzionale con un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti e un impatto consistente anche sui treni regionali tra cui diversi parzialmente cancellati. “Dalle ore 09:50 sulla Firenze – Roma Alta Velocità la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Valdarno per un inconveniente tecnico alla linea. I treni vengono instradati su linea convenzionale con un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi” comunicato dal gestore dell’infrastruttura.

Trenitalia aggiunge che c’è un “maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti anche per i treni Regionali a seguito dell'alta intensità di traffico sulla linea” e che “I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni “. La compagnia di trasporti ha fornito un elenco dei treni regionali soppressi o parzialmente cancellati.

Per quanto riguarda i treni Alta Velocità direttamente coinvolti, tempo di percorrenza superiore a 60 minuti per:

FR 9409 Gorizia Centrale (6:12) – Napoli Centrale (14:08)

FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:13)

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento: