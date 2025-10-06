Attualità
Guasto sull’Alta velocità Firenze Roma: treni cancellati e ritardi di oltre un’ora

Il guasto sulla linea nei pressi di Figline Valdarno a Firenze ha costretto i treni Alta Velocità e Intercity a percorrere la linea convenzionale con ritardi di oltre un’ora e cambi di fermate. Diversi regionali cancellati.
A cura di Antonio Palma
Giornata difficile per chi viaggia in treno oggi sulla linea tirrenica a causa di un grave guasto sull’alta velocità Firenze Roma che ha costretto a cancellazioni di treni, variazioni di percorso e fermate dei convogli, con ritardi accumulati fino a oltre un’ora. La circolazione è andata in tilt poco prima delle 10 di lunedì 6 ottobre per un guasto alla linea dell’alta velocità nei pressi di Figline Valdarno, nella città metropolitana di Firenze.

I treni Alta Velocità e Intercity quindi sono stati instradati sulla linea convenzionale con un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti e un impatto consistente anche sui treni regionali tra cui diversi parzialmente cancellati. “Dalle ore 09:50 sulla Firenze – Roma Alta Velocità la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Valdarno per un inconveniente tecnico alla linea. I treni vengono instradati su linea convenzionale con un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi” comunicato dal gestore dell’infrastruttura.

Trenitalia aggiunge che c’è un “maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti anche per i treni Regionali a seguito dell'alta intensità di traffico sulla linea” e che “I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni “. La compagnia di trasporti ha fornito un elenco dei treni regionali soppressi o parzialmente cancellati.

Per quanto riguarda i treni Alta Velocità direttamente coinvolti, tempo di percorrenza superiore a 60 minuti per:

  • FR 9409 Gorizia Centrale (6:12) – Napoli Centrale (14:08)
  • FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:13)

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento:

  • FR 9409 Gorizia Centrale (6:12) – Napoli Centrale (14:08): il treno oggi ferma a Roma Tiburtina anziché Roma Termini.
    I passeggeri in partenza da e diretti a Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:13).
  • FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Napoli Centrale (13:20): il treno oggi ferma a Roma Tiburtina anziché Roma Termini.
    I passeggeri:
    • in partenza da Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:15);
    • diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio con il treno FR 9466 Trieste Centrale (6:38) – Roma Termini (12:05).
  • FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) – Napoli Centrale (15:53): il treno oggi ferma a Roma Tiburtina anziché Roma Termini.
    I passeggeri:
    • in partenza da e diretti a Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria centrale (21:42).
