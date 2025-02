Guardia giurata colpita alla testa con un machete da uno sconosciuto: l’aggressione in un supermercato

video suggerito

Una guardia giurata è stata aggredita con un machete da uno sconosciuto mentre era in servizio in un supermercato ad Arezzo. Fermato l'aggressore.

A cura di Giorgia Venturini

Paura in un supermercato ad Arezzo. Una guardia giurata è stata aggredita con un machete da uno sconosciuto: è stato colpito alla testa ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Stando alla dinamica di quanto accaduto, l'aggressione è avvenuta verso le 18.30 nel supermercato di via Guido Monaco ad Arezzo. La guardia giurata di 33 anni all'improvviso è stata colpita alla testa. Subito è stata soccorsa e portata in codice giallo al pronto soccorso di San Donato. Non sarebbe in pericolo di vita.

Intanto le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno subito identificato e immobilizzato l'aggressore sul posto: si tratta di un uomo di origine magrebina. Dai successivi accertamenti è emerso che i motivi del gesto sarebbero da ricercare in una contestazione fatta dalla guardia giurata all'aggressore. Da qui l'ira dell'uomo: resta però ancora da capire come sia possibile che l'aggressore girasse con un machete nel supermercato. Si indagata per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.