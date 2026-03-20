Attualità
video suggerito
video suggerito

Firenze, turista americano colpito alla testa con una spranga di metallo e rapinato

Stando a quanto ricostruito, due malviventi lo avevano colpito alla testa con una spranga di ferro dopo che lui aveva rifiutato di consegnare portafoglio e cellulare.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un turista statunitense di 21 anni è stato aggredito e rapinato la scorsa notte nel centro di Firenze: il giovane è stato colpito alla testa con una spranga di metallo dopo aver rifiutato di consegnare portafogli e cellulare ai due aggressori.

L’episodio è avvenuto intorno alle 2 in via della Spada, a poche centinaia di metri da Palazzo Strozzi. La polizia ha trovato il ragazzo in stato confusionale e ha richiesto l’intervento del 118. Stando a quanto ricostruito, due malviventi lo avevano colpito alla testa con una spranga di ferro dopo che lui aveva rifiutato di consegnare portafoglio e cellulare.

Solo dopo averlo ferito i rapinatori sono riusciti a sottrarre via il bottino. Indebolito dai colpi ricevuti, il 21enne non è riuscito a opporre ulteriore resistenza e i due gli hanno preso il portafoglio e il telefono prima di fuggire. Il ventunenne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova dove è stato ricoverato in codice giallo. Sull’aggressione sono in corso indagini da parte della polizia: gli investigatori stanno visionando in queste ore le riprese delle numerose telecamere di videosorveglianza della zona.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Trump attacca alleati NATO: "Codardi". Mojtaba Khamenei: "Il nemico è stato sconfitto"
Il generale Shirreff: "Nella guerra all’Iran USA arroganti e senza strategia, l’Europa fa bene a starne fuori"
Attacco base italiana in Kuwait, Tajani: "Non ci facciamo intimidire, le nostre missioni continuano"
Guerra in Iran e caro energia: bollette fino a 350 euro per le famiglie italiane
Benzina, biglietti aerei, frutta e verdura: dove stanno aumentando i prezzi
Mattarella annuncia: "Italia non entra in guerra, uso basi USA secondo accordi"
Perché è scoppiata ora la guerra
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views