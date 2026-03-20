Firenze, turista americano colpito alla testa con una spranga di metallo e rapinato

Stando a quanto ricostruito, due malviventi lo avevano colpito alla testa con una spranga di ferro dopo che lui aveva rifiutato di consegnare portafoglio e cellulare.

Un turista statunitense di 21 anni è stato aggredito e rapinato la scorsa notte nel centro di Firenze: il giovane è stato colpito alla testa con una spranga di metallo dopo aver rifiutato di consegnare portafogli e cellulare ai due aggressori.

L’episodio è avvenuto intorno alle 2 in via della Spada, a poche centinaia di metri da Palazzo Strozzi. La polizia ha trovato il ragazzo in stato confusionale e ha richiesto l’intervento del 118. Stando a quanto ricostruito, due malviventi lo avevano colpito alla testa con una spranga di ferro dopo che lui aveva rifiutato di consegnare portafoglio e cellulare.

Solo dopo averlo ferito i rapinatori sono riusciti a sottrarre via il bottino. Indebolito dai colpi ricevuti, il 21enne non è riuscito a opporre ulteriore resistenza e i due gli hanno preso il portafoglio e il telefono prima di fuggire. Il ventunenne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova dove è stato ricoverato in codice giallo. Sull’aggressione sono in corso indagini da parte della polizia: gli investigatori stanno visionando in queste ore le riprese delle numerose telecamere di videosorveglianza della zona.