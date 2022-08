Grosseto, si tuffa in mare per salvare due sconosciuti: commerciante ha un malore e muore Andrea Zanella, commerciante padovano, è morto dopo aver salvato la vita a due sconosciuti che stavano annegando a Porto Ercole, in provincia di Grosseto.

A cura di Davide Falcioni

Andrea Zanella, commerciante padovano di 68 anni titolare del negozio Pinaider di via Zabarella, nel cuore della città veneta, è morto dopo aver salvato la vita a due sconosciuti che stavano annegando.

L'uomo stava trascorrendo le vacanze a Porto Ercole, in provincia di Grosseto, in compagnia di sua moglie. Ieri, mentre si trovava in spiaggia, ha visto il bagnino lanciarsi in mare per soccorrere due persone, padre e figlio, che si dimenavano in evidente difficoltà nell'acqua alta. Zanella non ci ha pensato su due volte ed è corso dietro al bagnino per dargli una mano, traendo in salvo i due bagnanti. Subito dopo però il 68nne è apparso affaticato. Il cuore non ha retto l'intenso sforzo fisico e il commerciante si è accasciato sulla sabbia. A nulla sono valsi i tentativi dei presenti di soccorrerlo. La moglie è stata ricoverata in ospedale perché in stato di choc.

Zanella era molto noto a Padova, città per la cui valorizzazione si è sempre adoperato. L'assessore al commercio di Padova, Antonio Bressa, lo ricorda come "un negoziante che si è sempre preso cura non solo della propria attività ma delle esigenze di tanti colleghi della zona, con la stessa generosità che purtroppo gli è stata fatale nello slancio di aiutare delle persone in difficoltà. La sua era una voce ferma e di carattere, una persona di valore di cui sentiremo la mancanza".

Patrizio Bertin, presidente dell'Ascom Confcommercio di Padova, ha espresso "incredulità e un grande dolore per la scomparsa tragica e al tempo stesso eroica di un collega, ma prima di tutto di un amico. Andrea è stata una figura di enorme importanza per il commercio cittadino. Impegnato per dare pari dignità e opportunità commerciali a quello che è diventato per tutti Borgo Altinate, non ha mai fatto mancare il suo contributo, talvolta critico ma sempre costruttivo, per consolidare nel tempo la grande tradizione del commercio padovano".