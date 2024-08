video suggerito

Gli sfugge di mano la motosega mentre pota un albero e si ferisce alla gola: morto un uomo nel Modenese Tragedia nelle campagne di Carpi, in provincia di Modena, dove un uomo di 77 anni è morto dopo aver perso il controllo di una motosega con cui stava potando le piante all’interno del giardino della sua casa ed essersi procurato un profondo taglio alla gola. Inutile l’intervento dei soccorsi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia nelle campagne di Carpi, in provincia di Modena, dove un uomo di 77 anni è morto dopo aver perso il controllo di una motosega con cui stava potando le piante all’interno del giardino della sua abitazione ed essersi procurato un profondo taglio alla gola. Inutile l'intervento dei soccorsi.

Il tragico incidente domestico si è verificato oggi, giovedì 29 agosto, nel primo pomeriggio nelle campagne di Carpi, in via Castione, intorno all'ora di pranzo. A dare l'allarme sono stati i parenti della vittima che hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Insieme a loro sono intervenuti anche i Vigili del fuoco ed è stato fatto atterrare l'elisoccorso di Bologna.

Tuttavia, nonostante i tempestivi soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo del grave incidente sono arrivati i Carabinieri che si sono occupati di svolgere i necessari rilievi di legge. Secondo quanto hanno ricostruito i militari dell'Arma dopo aver eseguito i primi accertamenti, l'anziano si sarebbe ferito proprio mentre tagliava con la motosega un albero situato all'interno del giardino di casa.

Nel maneggiare la macchina da giardino, infatti, l'uomo di 77 anni ne avrebbe perso il controllo, per cause ancora in fase di accertamento, finendo per procurarsi la profonda ferita al collo che gli è stata fatale.

Un episodio simile era accaduto l'estate scorsa, nell'agosto 2023, nel Frusinate. In località Fossato Aurello, un uomo di 71 anni, Bruno Carnevale, pensionato del posto, stava spaccando la legna da accatastare per l'inverno con la motosega, quando aveva perso il controllo dello strumento.

Anche nel suo caso la motosega lo aveva raggiunto al collo e lo aveva ferito gravemente. In poco tempo era morto dissanguato e quando erano arrivati i soccorsi non c'era stato purtroppo più nulla da fare.