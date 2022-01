Giuliano Ferrara sta meglio, la moglie: “È stabile, stamattina ha chiesto un libro. Evviva” Il giornalista 70enne è stato operato d’urgenza dopo un infarto che l’ha colpito mentre si trovava nella sua casa in Maremma. Arrivano buone notizie dalla moglie Anselma Dell’Olio.

A cura di Biagio Chiariello

Sta migliorando Giuliano Ferrara, ricoverato all'ospedale di Grosseto dove ieri 28 gennaio ha subito un intervento di angioplastica in seguito a un infarto. "È stabile, la nottata è trascorsa tranquilla e stamane ha chiesto un libro. Evviva!", dice all'Adnkronos la moglie del giornalista, Anselma Dell'Olio. Il giornalista 70enne , fondatore del Foglio, ex parlamentare europeo — che ha una casa e un’azienda agricola a Scansano, in Maremma, dove passa gran parte del suo tempo da quando è scoppiata la pandemia di Covid — si è sentito male nella serata di giovedì 26 gennaio. Un infarto.

Già nella serata di ieri la moglie ha dato buone notizie sullo stato di salute del marito. "Giuliano fortunatamente sta migliorando". Dopo la notizia del malore, è arrivata una valanga di messaggi per fare il tifo per Ferrara: "Forza Giuliano, grande amico mio!", l'augurio del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, peraltro a sua volta alle prese con le proprie condizioni di salute. "Prego per la sua salute. Forza!", scrive in una nota Antonio Tajani. Pier Ferdinando Casini su Fb riporta dell'"apprensione dei familiari e degli amici del Foglio per Giuliano Ferrara, un grande del giornalismo italiano che attraverso gli anni tutti hanno imparato a conoscere ed apprezzare. Prego per lui". "Tutta Scansano fa il tifo perché Giuliano Ferrara guarisca presto", ha detto il sindaco Maria Bice Ginesi. "Giuliano Ferrara è ricoverato ma non è grave", aveva comunque subito rassicurato il direttore de ‘Il Foglio', Claudio Cerasa, durante la ‘Maratona Mentana' per il Quirinale su La7.