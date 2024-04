video suggerito

Decapita un collega della moglie in ospedale: era geloso, le aveva chiesto di lasciare il lavoro I fatti sono avvenuti in un ospedale di Fortaleza, in Brasile. L’omicida sarebbe un ex dipendente del nosocomio, licenziato oltre un anno fa. La moglie ha negato di averlo tradito con la vittima, 41enne, che lavorava nella mensa della struttura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il carnefice e la vittima dell'omicidio in Brasile

Ha decapitato un collega della moglie all'ospedale di Fortaleza, in Brasile, per motivi di gelosia. I fatti sono avvenuti ieri, martedì 23 aprile, all'ospedale Instituto Doutor José Frota (IJF), nella capitale dello stato di Ceará. Ferita anche un'altra persona. Il sospettato, 41enne, è fuggito dopo il delitto, ma è stato arrestato dopo circa 24 ore.

Come raccontato dal capo della polizia Ricardo Pinheiro, la donna "sostiene che suo marito" era "molto geloso e che, in diverse occasioni, le avrebbe chiesto di lasciare il posto di lavoro. Altrimenti avrebbe fatto una pazzia". L'agente ha inoltre affermato che la donna ha negato l'esistenza di una relazione extraconiugale con il collega barbaramente ucciso dal marito.

Secondo il ministro della Pubblica Sicurezza del Ceará, Samuel Elânio, l'uomo "aveva già manifestato" atteggiamenti analoghi "e aveva già dato segnali del fatto che avrebbe compiere un gesto simile", ha spiegato. Pare che fosse un ex impiegato dell'ospedale, ma era stato licenziato più di un anno fa. O Globo scrive che sarebbe riuscito ad entrare nel presidio sanitario attraverso il riconoscimento facciale, ancora attivo.

La vittima, Francisco Mizael Souza da Silva, lavorava invece nella mensa dell'ospedale. Secondo Elânio, è stato stata colpita da quattro colpi di arma da fuoco e successivamente è stata decapitata. Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito diversi colpi e, subito dopo, le guardie giurate hanno cominciato a correre verso le cucine. Anche un'altra persona è stata ferita nella sparatoria e già sottoposta ad un intervento chirurgico.

Sui social sono circolate immagini che mostrano la vittima, ancora in in uniforme da lavoro, sul pavimento della mensa, con la testa appoggiata sul fianco. È anche possibile vedere un coltello vicino al corpo.

Dopo il delitto il sospettato si è dato alla fuga. La polizia lo ha rintracciato ad Aquiraz, un comune vicino Fortaleza. Sui media locali sono state diffuse le foto dell'arresto. "Era in una casa abbandonata. Si nascondeva nella boscaglia. Abbiamo trovati anche la motocicletta" con la quale si è allontanato "e gli abiti che indossava al momento del delitto", ha detto il governatore Elmano de Freitas.