Come sta Giuliano Ferrara, la moglie sulle condizioni del giornalista: “Per fortuna sta migliorando” Anselma Dell’Olio, moglie di Giuliano Ferrara, ha confermato alle agenzie di stampa e sui social che le condizioni del marito “fortunatamente stanno migliorando”. Il giornalista è ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto, dove ha subito un’angioplastica.

A cura di Ida Artiaco

"Sì, glielo confermo: Giuliano fortunatamente sta migliorando". A parlare è Anselma Dell'Olio che all'AdnKronos che ha così fatto chiarezza sulle condizioni di salute del marito, Giuliano Ferrara. Il fondatore de Il Foglio ieri notte è è stato ricoverato all'ospedale Misericordia di Grosseto a causa di un infarto e ha subito un'operazione di angioplastica. Attualmente è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del nosocomio del capoluogo toscano, ma le sue condizioni sarebbero in miglioramento, come ha sottolineato la moglie anche via Twitter.

Il giornalista, già europarlamentare e ministro per il rapporti con il parlamento nel primo governo Berlusconi, da diversi anni ha un'azienda agricola in Maremma, nella campagna di Pomonte, dove è trasferito quando è esplosa la pandemia da Covid. Il suo ultimo tweet risale solo a ieri: "Se ho capito bene, bravo Salvini #cisiamo n'est-ce pas?", aveva scritto commentando l'elezione in corso del presidente della Repubblica.

Tanti gli amici e i colleghi che hanno espresso appoggio a Ferrara, augurandogli via social una pronta guarigione. Tra questi, proprio l'ex premier Silvio Berlusconi, che su Twitter ha scritto: "Forza Giuliano, grande amico mio!", con tanto di foto. Ma hanno avuto un pensiero per lui anche il segretario del Pd, Enrico Letta, il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, Ettore Rosato di Italia viva, la viceministra alle Infrastrutture Teresa Bellanova, che ha scritto: "Un forte abbraccio a Giuliano Ferrara, rimettiti in fretta. Abbiamo tutti bisogno della tua intelligenza e della tua ironia".