video suggerito

Gira per le vie di Torino impugnando una spada da samurai e sfida i carabinieri: “Sparatemi, sono un highlander” L’uomo, un 46enne disoccupato, ha girato la notte per le vie di Torino impugnando una spada da samurai. Quando i carabinieri hanno cercato di fermarlo avrebbe detto loro: “Sparatemi pure, sono un highlander”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha girato per le vie di Torino durante la notte impugnando una spada da samurai facendo salire la paura a chi lo incrociava. Sarebbe stato infatti un passante a chiamare i carabinieri chiedendo loro di intervenire subito: "Correte, c’è una persona in strada con una katana sguaiata", avrebbe detto.

L'uomo, un 46enne disoccupato, è stato individuato in poco tempo dai militari che gli hanno subito ordinato di rimette l'arma della custodia, al sicuro. Ordine che il 46enne non ha avuto alcuna intenzione di seguire. Così un militare ha estratto un taser senza attivarlo. Ma anche in questo caso l'uomo, assolutamente non spaventato, avrebbe gridato: "Sparatemi pure, sono un highlander". Sono stati attimi di tensione che fortunatamente sono durati pochi minuti.

La situazione si è risolta quando è arrivata la seconda pattuglia: il 46enne è stato portato in ospedale dove i medici hanno accertato la presenza di dosi di psicofarmaci concentrai nel sangue. Dovrà difendersi ora dall'accusa di porto d'armi abusivo e minaccia di pubblico ufficiale. Intanto i carabinieri continueranno con le verifiche del caso: da capire se il 46enne era stato autore di episodi simili in passato.