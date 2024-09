Ritrovata Giovanna, la 23enne scomparsa da Piazza Armerina: “Grazie a tutti”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

AGGIORNAMENTO: È stata ritrovata nel primo pomeriggio di oggi Giovanna Marino, la ragazza di 23 anni scomparsa da Piazza Armerina venerdì scorso. Lo ha comunicato sui social il fratello che nelle ore precedenti aveva lanciato vari appelli per un aiuto nelle ricerche. “Mia sorella è stata ritrovata grazie a tutti per il vostro affiancamento grazie grazie grazie” ha scritto il giovane attorno al quale si era subito schierata la comunità locale della cittadina in provincia di Enna.

La scomparsa della giovane di 23 anni Ada Giovanna Marino risaliva a venerdì quando era uscita da casa sua nella cittadina in provincia di Enna ed era sparita nel nulla. Dopo aver cercato di rintracciarla in modo autonomo nelle prime ore dell’allontanamento, i familiari avevano deciso di procedere a regolare denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine lanciando anche alcuni appelli pubblici attraverso i social per chiedere aiuto nelle ricerche.

La scomparsa della 23enne risaliva al 30 agosto scorso quando era uscita e da allora nessuno l’aveva più vista. “Il 30 agosto è scomparsa mia sorella a piazza Armerina se qualcuno l’ha vista vi chiedo di aiutarmi a ritrovarla, potete scrivermi anche in privato“ era l’appello lanciato sabato dal fratello. “Aiutateci vi prego, è mia sorella” era il messaggio lanciato invece da un’altra sorella della scomparsa, a correndo di un appello di un’associazione di volontariato locale.

Secondo quanto ricostruito, la giovane venerdì scorso era uscita dalla sua abitazione nel quartiere Casalotti a Piazza Armerina e aveva fatto perdere le sue tracce. La denuncia dei familiari aveva fatto scattare il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse e la sua foto è stata diffusa a tutte le forze dell’ordine. Qualcuno aveva segnalato di aver visto una giovane che corrispondeva alla descrizione mentre si muoveva agitata in strada sempre a Piazza Armerina. Alcuni cittadini si erano organizzati anche per gruppi di ricerca in zona.