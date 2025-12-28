Giovane esce e scompare nel Siracusano, appello per Andrew Speranza: “Aiutateci a trovarlo”

Andrew Speranza, un ragazzo di 25 anni, è uscito ed è scomparso improvvisamente nel nulla dal pomeriggio di ieri a Lentini. “Chiunque lo riconosce contatti le autorità e i carabinieri” è l’appello dei genitori.

Sono ore di angoscia e preoccupazione a Lentini, nel Siracusano, per le sorti di Andrew Speranza, un ragazzo di 25 anni uscito di casa da solo e scomparso improvvisamente nel nulla dal pomeriggio di ieri, sabato 27 dicembre. Le ricerche del giovane sono state già avviate in tutta la zona sia da parte delle forze dell'ordine che da parte dei parenti e degli amici che hanno deciso anche di lanciare diversi appelli online per chiedere un aiuto nelle ricerche.

Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione da solo nel pomeriggio di sabato senza però avvisare nessuno né indicare dove si sarebbe diretto. L'allarme è scattato solo diversi ore dopo quando il ragazzo non è rientrato mettendo in allarme i genitori e parenti. I familiari infatti hanno provato a contattarlo in vari modi senza però riuscire a rintracciarlo.

Dopo averlo cercato anche nei luoghi di ritrovo abituali senza esito, i genitori hanno formalizzato la denuncia di scomparsa ai carabinieri che quindi hanno avviato le attività di ricerca sul territorio. Al momento però purtroppo nemmeno l'attività delle forze dell'ordine è arrivata a una svolta. Ad impensierire ulteriormente parenti e amici il fatto che il ragazzo si sia allontanato senza portare denaro con sé il che rende difficile che si sia allontanato di molto.

Per questo, parallelamente la famiglia ha lanciato appelli sui social pubblicando anche una foto del ragazzo per sensibilizzare la cittadinanza e favorire eventuali avvistamenti. "Vi prego, mio figlio da ieri manca da casa. Già sono in corso le ricerche, chiunque lo riconosce contatti le autorità e i carabinieri. Vi prego di condividere" l'accorato appello lanciato dalla madre di Andrew Speranza. Stando sempre al racconto dei familiari, al momento della scomparsa il venticinquenne indossava una tuta rossa e blu e scarpe bianche.