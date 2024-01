Gianni, morto da 4 anni sul divano di casa: nessuno lo ha mai cercato in tutto questo tempo Gianni Guidi, il 71enne trovato mummificato in un’abitazione di Ancona, era morto da più di 4 anni. Lo ha stabilito il medico legale che ha svolto l’autopsia sul corpo dell’uomo. A trovare il cadavere è stato il fratello: i due non erano in buoni rapporti e nessun altro si è accorto del decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Era morto da più di 4 anni Gianni Guidi, il 71enne trovato mummificato venerdì scorso, in un'abitazione di via Urbino 4, ad Ancona.

A stabilirlo è stata l'autopsia eseguita nel pomeriggio di oggi, martedì 9 gennaio, dal medico legale Antonio Montana, incaricato dal pubblico ministero della Procura di Ancona Marco Pucilli di eseguire l'esame.

A trovare il corpo di Guidi è stato il fratello

Guidi, geometra di professione, è stato trovato privo di vita in un'abitazione di proprietà della sua famiglia, dopo l'allarme dato dal fratello. Secondo quanto è stato ricostruito successivamente, i due non erano in buoni rapporti e non si parlavano da anni, ma l'uomo aveva comunque cercato senza successo di contattare il fratello alcuni giorni fa.

"Avevo deciso di partire per stare un po’ con lui e chiarirci", ha detto dopo il ritrovamento. Non ricevendo risposta, aveva quindi allertato il 112, facendo scoprire il corpo ormai in avanzato stato di decomposizione. "Sono ancora sconvolto”, ha aggiunto.

L'uomo morto più di 4 anni fa

Per aprire l'abitazione è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, visto che la casa era chiusa dall'interno. Il medico legale non ha potuto indicare una data precisa, però dagli elementi analizzati ha potuto stabilire che la morte risale a più di 4 anni fa.

Un periodo che potrebbe essere compatibile con quello inizialmente ipotizzato dai carabinieri, che avevano trovato in casa un calendario aggiornato all'estate del 2018. Non sono stati trovati segni di violenza sui resti, ridotti per lo più a ossa. Ora si attende l'esito dell'esame del dna per avere la certezza che la salma sia quella di Guidi, anche se si tratta più di una formalità.

La possibile causa della morte

L'uomo potrebbe essere stato colto da un malore mentre dormiva ed è stato infatti stato trovato nel divano letto della sala della casa. Originario di Ancona, Guidi aveva vissuto a Roma per un periodo, dove faceva il geometra, poi era tornato in città nella casa dei genitori.