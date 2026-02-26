Giallo nel ferrarese, gli inquirenti: “La donna si è accoltellata al petto, da tempo aveva problemi psichici”

Secondo le prime valutazioni medico legali, la lesione da taglio riscontrata al petto della donna trovata morta in casa a Ostellato sarebbe compatibile, per posizione e tipologia, con un colpo auto-inferto dalla stessa vittima.

Suicidio: sarebbe questa la causa della morte della donna trovata senza vita lunedì 24 febbraio nella sua casa di Ostellato, in provincia di Ferrara. Con il passare dei giorni prende piede l'ipotesi del gesto volontario: gli elementi raccolti finora nel corso delle indagini infatti fanno propendere in maniera decisa per un gesto autolesivo.

Malgrado ciò, il pm di turno Ciro Alberto Savino ha deciso di disporre l’autopsia per ottenere un riscontro definitivo sulle cause e modalità del decesso; tuttavia secondo le prime valutazioni medico legali, la lesione da taglio riscontrata al petto sarebbe compatibile, per posizione e tipologia, con un colpo auto-inferto dalla stessa vittima. Lo stesso consulente avrebbe già escluso, con una prima ispezione cadaverica esterna, l’intervento di terzi.

Il cadavere della donna – come ricorda il quotidiano Estense – era stato rinvenuto in cucina, disteso a terra con le mani sul torace, accanto a un set di coltelli dal quale sarebbe stata presa l’arma utilizzata, ancora impugnata al momento del ritrovamento. Le indagini non hanno rivelato la presenza di segni di effrazione, né tracce di colluttazione. Anche le telecamere della zona – attentamente esaminate – non avrebbero registrato movimenti sospetti nelle ore precedenti al ritrovamento.

Pochi dubbi anche sull’alibi del marito, ascoltato per ore dagli inquirenti: l’uomo non presentava segni sul corpo né tracce ematiche compatibili con un coinvolgimento nella vicenda. La donna, 55enne di origini bielorusse, lavorava come oss alla Quisisana di Ostellato e viveva nella casa – che fu del compianto ex sindaco Andrea Marchi – insieme al marito, 54enne, sposato in seconde nozze. Proprio l'uomo, nel rincasare, aveva trovato il corpo senza vita della moglie e lanciato l’allarme. La donna si sarebbe trasferita a Ostellato lo scorso novembre, provenendo da Castello d’Argile, in provincia di Bologna. Secondo quanto emerso, soffriva da tempo di disagi psichici, elemento che rafforza ulteriormente la pista del gesto volontario.