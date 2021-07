Giallo ad Abano Terme: cadavere affiora dalla piscina di un hotel dismesso A perdere la vita il 37enne Marco Bernardini: sarà eseguita l’autopsia per chiarire se si sia trattato di un incidente, di un malore o di un gesto volontario. Indagano i carabinieri. Non si esclude che l’uomo si sia allontanato domenica sera a seguito dei festeggiamenti per la vittoria della Nazionale italiana agli europei di calcio e sia caduto per errore in piscina.

A cura di Biagio Chiariello

Il cadavere di un uomo di 37 anni è stato rinvenuto lunedì nel tardo pomeriggio a all’interno della piscina dell’hotel Firenze ad Abano Terme, in provincia di Padova. Si tratta di una struttura in disuso da diverso tempo. Dopo le segnalazioni giunte da un residente, sono intervenuti sul posto i carabinieri di Abano e i vigili del fuoco.

Chi è la vittima

Non si escludono tutte le ipotesi sulle cause del decesso di Marco Bernardini, classe 1984, che viveva nella stessa località termale, non molto distante dall'ex albergo dov’è stato trovato senza vita. I genitori avevano presentato denuncia di scomparsa lunedì mattina ai carabinieri di Selvazzano, ma dopo qualche ora è stato ritrovato il corpo. Ad accorgersi del cadavere immerso nella poca acqua della piscina è stato il custode dell’albergo, durante un giro di perlustrazione all’esterno. Secondo i carabinieri non sono presenti segni di violenza, dunque l’autopsia potrà rivelare le cause del decesso.

Le ipotesi sulla morte del 37enne

Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, anche se è stata subito scartata l’ipotesi della morte violenta. Non si esclude che l’uomo si sia allontanato domenica sera a seguito dei festeggiamenti per la vittoria della Nazionale italiana agli europei di calcio e sia caduto per errore in piscina. L'altra pista che stanno battendo gli inquirenti è quella del suicidio, dettato da un momento di sconforto. I carabinieri cercheranno anche di ricostruire gli ultimi giorni di vita del 37enne. C'è da capire anche per quanto tempo il cadavere, che non presenta lesioni, sia rimasto in acqua.