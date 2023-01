Giallo a Trento, escursionista trova cadavere in avanzato stato di decomposizione in un bosco Il corpo di una persona in avanzato stato di decomposizione è stato trovato ieri ad Avio, in provincia di Trento, da un escursionista.

A cura di Davide Falcioni

Il corpo di una persona in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto da una escursionista nei boschi sopra Avio, in Trentino Alto Adige.

L'allarme è stato dato nel pomeriggio di ieri ai piedi del Corno della Paura, sul Monte Vignola: quando i soccorritori sono giunti sul posto hanno trovato il cadavere di un uomo in pessime condizioni, a causa della lunga esposizione agli agenti atmosferici e agli animali selvatici.

Si tratterebbe di una persona deceduta con ogni probabilità un paio di mesi fa, probabilmente un escursionista precipitato in un dirupo per parecchi metri. Si cercano uno zaino o altri effetti personali che possano servire per identificarla, ma sarà fondamentale anche verificare se sia stata segnalata la scomparsa di un uomo nei paraggi negli ultimi mesi.